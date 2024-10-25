Не дайте себе використовувати: 4 способи розпізнати і впоратися з "енергетичним вампіром"

Енергетичні вампіри не народилися з роману Брема Стокера і їхня шкіра не блищить на сонці, але вони безумовно здатні позбавити вас енергії. Як розпізнати таку людину і закрити їй доступ до свого ресурсу, дізнайтеся з нашої статті.

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Енергетичні вампіри — це люди, які схильні полювати на високочутливих, співчутливих і щасливих людей, харчуватися їхньою добротою та співчуттям, доки не позбавлять їх енергії. Щоб не стати жертвою такої людини, важливо знати список ознак і рис, який може допомогти вам розпізнати енергетичного вампіра. Про це пише Psychology Today.

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Ознаки енергетичного вампіра

Фото: freepik

Не мають відповідальності. Людина з відсутністю відповідальності не визнає свою відповідальність і знайде спосіб звалити провину за свої дії на зовнішню ситуацію або стресор.

Людина з відсутністю відповідальності не визнає свою відповідальність і знайде спосіб звалити провину за свої дії на зовнішню ситуацію або стресор. Мають потребу перевершити вас. Ці люди люблять тримати себе в центрі уваги. Вони часто можуть змусити вас відчути себе нижчими за себе або ігнорувати ваші проблеми і викликати у вас почуття провини, кажучи, що їхні проблеми набагато гірші за ваші.

Ці люди люблять тримати себе в центрі уваги. Вони часто можуть змусити вас відчути себе нижчими за себе або ігнорувати ваші проблеми і викликати у вас почуття провини, кажучи, що їхні проблеми набагато гірші за ваші. Знаходяться в центрі драматичних ситуацій. Незалежно від того, чи є вони призвідниками проблем, чи тими, хто став на чийсь бік, енергетичний вампір може прийти до вас, щоб зіграти роль жертви, отримати ваше співчуття і навіть очікувати, що ви знайдете способи розв'язати проблему.

Незалежно від того, чи є вони призвідниками проблем, чи тими, хто став на чийсь бік, енергетичний вампір може прийти до вас, щоб зіграти роль жертви, отримати ваше співчуття і навіть очікувати, що ви знайдете способи розв'язати проблему. Шукають "жилетку". Ці розмови не є здоровими сеансами розрядки, а скоріше емоційним скиданням на вас з боку енергетичного вампіра.

Основні риси енергетичних вампірів

Фото: Freepik

Маніпулятивний. Енергетичні вампіри користуються вашою добротою або турботою, намагаючись вкрасти занадто багато вашого часу або змусити вас почуватися винним, якщо ви не витрачаєте час на визнання їх. Вони також можуть ставити вам ультиматуми.

Знущання. Енергетичні вампіри, як правило, намагаються змусити інших відчути себе нікчемними. Це зазвичай відбувається через їхню власну невпевненість, тому вони роблять усе можливе, щоб ви почувалися такими ж нещасними, як і вони.

Токсичність. Більшість енергетичних вампірів прагнуть висмоктати з вас позитивну енергію, псуючи настрій, критикуючи вас або займаючись токсичною чи образливою поведінкою.

Потреба у схваленні. Енергетичні вампіри завжди потребують схвалення, компліментів і запевнень від інших. Вони також схильні до співзалежних стосунків.

Як же боротися з енергетичними вампірами? Якщо ви помітили, що енергетичний вампір висмоктує з вас занадто багато енергії, ось кілька способів упоратися з цією ситуацією.

Встановіть межі

Якщо ви залишаєте цих людей у своєму житті, вам може бути корисно бачитися з ними рідше і встановлювати чіткі межі. Ви можете навіть обмежити швидкість відповіді на їхні повідомлення або телефонні дзвінки, або повністю відмовитися від контактів із ними.

Скоригуйте очікування

Якщо ви знаєте цю людину вже деякий час і знаєте про її поведінку, не очікуйте багато чого від спілкування з нею. Ви не можете змінити її поведінку, але ви можете змінити кількість своєї емоційної енергії, яку ви віддаєте їй у ваших стосунках.

Перестаньте бути занадто доступними

Фото: Mimi Thian/Unsplash

Енергетичні вампіри тягнуться до тих, хто завжди готовий їх вислухати. Спробуйте зосередити більше енергії на інших людях або на собі. Що менш ви доступні, то менша ймовірність, що вони прийдуть до вас по співчуття чи вирішення проблем.

Будьте чесні з ними

Якщо ви виявите, що перебуваєте досить близько до енергетичного вампіра, вам, можливо, захочеться вступити в здорову бесіду про ваші стосунки і про те, які почуття вони у вас викликають. Ми не можемо, а іноді навіть не хочемо викреслювати цих людей зі свого життя, тому, якщо вам комфортно обговорювати їхні дії й те, як вони впливають на ваше емоційне благополуччя, можливо, варто поговорити про це.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.