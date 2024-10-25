Угол молодости: 6 упражнений, которые помогут убрать второй подбородок

Многие люди чувствуют себя некомфортно со вторым подбородком, кроме того, он добавляет возраста. Но есть и хорошая новость: регулярные упражнения помогут вернуть четкий овал лица и убрать двойной подбородок.

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Двойной подбородок – это скопление жира под подбородком, кожа и мышечная ткань которого с возрастом теряют свою эластичность. Создается впечатление второго, меньшего по размеру подбородка, из=за чего лицо выглядит визуально шире. Женщины находят это непривлекательным, в результате чего развиваются комплексы, оказывающие ограничивающее воздействие на повседневную жизнь. Эта анатомическая аномалия часто связана с ожирением, но не все так просто. Хотя это действительно может быть связано с неправильным питанием, немаловажную роль играют и другие факторы. Быстрая и резкая потеря веса или гормональные изменения также могут повлиять на эластичность. Кроме того, причиной может стать неправильная осанка. О том, как вернуть угол молодости и уверенность в себе, пишет Fit For Fun.

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Для борьбы со вторым подбородком было бы целесообразно в первую очередь избавиться от лишнего веса, пересмотрев свое питание и образ жизни. Также существует множество косметических средств, которые обещают решить проблему. Но, прежде чем вложить все свои деньги и надежды в дорогие кремы и непроверенные гаджеты, сначала попробуете небольшую тренировку.

Тренировка для шеи и подбородка

Фото: Getty Images

Перед каждой тренировкой, какой бы короткой и легкой она ни была, следует сделать короткую разминку, чтобы не получить травму. Неважно, стоите вы или сидите. Расслабьте челюсть, двигая нижнюю челюсть вперед и назад. Затем делайте круговые движения, как будто вы жуете жвачку с открытым ртом. Медленно откройте рот до упора и снова закройте его. Разминка занимает менее 20 секунд.

Теперь, когда ваша челюсть расслаблена, высуньте язык и попробуйте коснуться кончиком языка носа. Достаточно 10 секунд.

Откройте рот в форме буквы "О" и удерживайте это положение в течение 10 секунд.

Надуйте губы, как селфи, и задержитесь в таком положении на 30 секунд.

Сделайте вдох, откиньте голову назад и смотрите в потолок. Сожмите губы и медленно выдыхайте, пока не выйдет весь воздух.

Для этого упражнения вы можете использовать небольшой мяч – если у вас нет мяча, вы также можете использовать маленькую банку из-под напитка или подобный предмет, который вы сможете положить под шею, и попытаться удержать предмет. Задержитесь на 30 секунд, а затем снова расслабьтесь.

Покачайте головой, поворачивая ее слева направо и обратно. Выполняйте упражнение медленно, ни коем случае не рывками. Это поможет растянуть мышцы шеи.

Как видите, даже при напряженном графике есть возможность уделить себе две минуты на небольшую тренировку. Вы можете повторять эти простые упражнения до десяти раз по своему желанию.

Что еще поможет убрать второй подбородок?

Фото: Freepik

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