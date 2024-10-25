Кут молодості: 6 вправ, які допоможуть прибрати друге підборіддя

Багато людей почуваються некомфортно з другим підборіддям, крім того, воно додає віку. Але є й хороша новина: регулярні вправи допоможуть повернути чіткий овал обличчя і прибрати подвійне підборіддя.

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Подвійне підборіддя — це скупчення жиру під підборіддям, шкіра і м'язова тканина якого з віком втрачають свою еластичність. Створюється враження другого, меншого за розміром підборіддя, через що обличчя виглядає візуально ширшим. Жінки вважають це непривабливим, унаслідок чого розвиваються комплекси, що чинять обмежувальний вплив на повсякденне життя. Ця анатомічна аномалія часто пов'язана з ожирінням, але не все так просто. Хоча це дійсно може бути пов'язано з неправильним харчуванням, важливу роль відіграють й інші чинники. Швидка і різка втрата ваги або гормональні зміни також можуть вплинути на еластичність. Крім того, причиною може стати неправильна постава. Про те, як повернути кут молодості та впевненість у собі, пише Fit For Fun.

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Для боротьби з другим підборіддям було б доцільно насамперед позбутися зайвої ваги, переглянувши своє харчування та спосіб життя. Також існує безліч косметичних засобів, які обіцяють вирішити проблему. Але, перш ніж вкласти всі свої гроші та надії в дорогі креми й неперевірені гаджети, спершу спробуєте невелике тренування.

Тренування для шиї та підборіддя

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Перед кожним тренуванням, яким би коротким і легким воно не було, слід зробити коротку розминку, щоб не отримати травму. Неважливо, стоїте ви чи сидите. Розслабте щелепу, рухаючи нижню щелепу вперед і назад. Потім робіть кругові рухи, ніби ви жуєте жуйку з відкритим ротом. Повільно відкрийте рот до упору і знову закрийте його. Розминка займає менше 20 секунд.

Тепер, коли ваша щелепа розслаблена, висуньте язик і спробуйте торкнутися кінчиком язика носа. Достатньо 10 секунд.

Відкрийте рот у формі літери "О" й утримуйте це положення протягом 10 секунд.

Надуйте губи, як селфі, і затримайтеся в такому положенні на 30 секунд.

Зробіть вдих, відкиньте голову назад і дивіться у стелю. Стисніть губи і повільно видихайте, поки не вийде все повітря.

Для цієї вправи ви можете використовувати невеликий м'яч — якщо у вас немає м'яча, ви також можете використати маленьку банку з-під напою або подібний предмет, який ви зможете покласти під шию, і спробувати утримати предмет. Затримайтеся на 30 секунд, а потім знову розслабтеся.

Похитайте головою, повертаючи її зліва направо і назад. Виконуйте вправу повільно, у жодному разі не ривками. Це допоможе розтягнути м'язи шиї.

Як бачите, навіть при напруженому графіку є можливість приділити собі дві хвилини на невелике тренування. Ви можете повторювати ці прості вправи до десяти разів за своїм бажанням.

Що ще допоможе прибрати друге підборіддя?

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Контрастний душ. Він рекомендується не тільки в разі целюліту, а й у боротьбі з другим підборіддям.

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