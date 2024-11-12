Вызывают усталость и упадок сил: 5 продуктов, которые крадут вашу энергию

Снижение уровня энергии в течение дня может говорить вам не только о том, вашему мозгу нужен отдых или вы недостаточно восстановились во время ночного сна, но и о том, что вы употребляете продукты, которые буквально крадут ваши жизненные силы.

Пропуск приемов пищи может быть основной причиной, по которой вы чувствуете усталость в течение дня, по словам диетолога Кэти Янечек. Вашему организму нужна глюкоза из углеводов для производства энергии, а также белок и клетчатка для утоления голода. Сильное чувство голода может привести к снижению уровня энергии. По этой причине диетологи советуют есть, когда ваше тело говорит вам, что оно голодно, объясняет диетолог Майя Феллер. Старайтесь не обходиться без еды более пяти часов, а когда придет время поесть, помните о продуктах, которые могут сделать ваш день еще тяжелее, отобрав энергию. Об этом пишет Real Simple.

Продукты, которые быстро повышают уровень сахара в крови, также позволяют ему резко упасть за короткий промежуток времени, объясняют диетологи. Скорее всего, вы получите очень быстрый прилив энергии, но через 30-60 минут после этого вы почувствуете усталость. Ультраобработанные продукты питания и напитки печально известны этим. Как правило, в них много сахара и рафинированных углеводов, но мало белка, клетчатки, витаминов и минералов. Если в последнее время вы чувствуете сильную усталость, узнайте о продуктах, которые оказывают на это сильное влияние.

Сладкие напитки

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Газированные напитки, сладкие чаи, лимонад и энергетические напитки — все эти напитки содержат много сахара, который может истощить ваш уровень энергии. Банка газировки содержит около 10 чайных ложек сахара, в то время как банка Red Bull содержит от 9 до 12 чайных ложек сахара.

Фруктовые соки

Хотя на этикетке часто указано, что в них нет добавленных сахаров, ультраобработанный характер соков означает, что в них практически нет клетчатки, остаются только свободно плавающие сахара. Помните, что в каждом стакане сока от пяти до девяти чайных ложек сахара.

Чипсы

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Чипсы — это ультраобработанные, рафинированные углеводы. Мало того, они также могут содержать насыщенные жиры, гидрогенизированные масла или трансжиры, которые могут влиять на уровень холестерина в крови.

Шоколад и конфеты

Это сладости, которые попадают в категорию ультраобработанных продуктов питания. Это не лучшие продукты, если вы хотите предотвратить скачок уровня сахара в крови. Однако не ограничивайте их так строго, время от времени небольшая порция конфет не окажет негативного воздействия.

Выпечка

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Торты, печенье, пончики и пирожные готовятся из белой муки и, как правило, содержат большое количество сахара. Имейте в виду, что это не означает, что вы должны строго избегать всех этих продуктов. Вместо этого рассчитывайте время употребления этих продуктов и сбалансируйте их питательными приемами пищи, чтобы они не сильно повлияли на ваш уровень энергии.

Употребляйте продукты, которые утоляют голод, повышают уровень сахара в крови до стабильного уровня и дают вам заряд энергии. В идеале вы должны выбрать сложные углеводы, такие как коричневый рис, цельнозерновой хлеб или киноа. Но белый рис тоже приемлем, если вы сочетаете его с овощами, богатыми клетчаткой и источником белка. Сочетание рафинированных углеводов с клетчаткой и белком помогает предотвратить резкий скачок уровня сахара в крови, говорят эксперты.

Напомним, какие 6 продуктов повысят уровень энергии.

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