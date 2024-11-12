Викликають втому і занепад сил: 5 продуктів, які крадуть вашу енергію

Зниження рівня енергії протягом дня може говорити вам не тільки про те, що вашому мозку потрібен відпочинок або ви недостатньо відновилися під час нічного сну, а й про те, що ви вживаєте продукти, які буквально крадуть ваші життєві сили.

Пропуск прийомів їжі може бути основною причиною, через яку ви відчуваєте втому протягом дня, за словами дієтологині Кеті Янечек. Вашому організму потрібна глюкоза з вуглеводів для виробництва енергії, а також білок і клітковина для втамування голоду. Сильне відчуття голоду може призвести до зниження рівня енергії. З цієї причини дієтологи радять їсти, коли ваше тіло говорить вам, що воно голодне, пояснює дієтологиня Майя Феллер. Намагайтеся не обходитися без їжі більше п'яти годин, а коли прийде час поїсти, пам'ятайте про продукти, які можуть зробити ваш день ще важчим, відібравши енергію. Про це пише Real Simple.

Продукти, які швидко підвищують рівень цукру в крові, також дозволяють йому різко впасти за короткий проміжок часу, пояснюють дієтологи. Найімовірніше, ви отримаєте дуже швидкий приплив енергії, але через 30-60 хвилин після цього ви відчуєте втому. Ультраоброблені продукти харчування та напої сумно відомі цим. Як правило, в них багато цукру і рафінованих вуглеводів, але мало білка, клітковини, вітамінів і мінералів. Якщо останнім часом ви відчуваєте сильну втому, дізнайтеся про продукти, які мають на це сильний вплив.

Солодкі напої

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Газовані напої, солодкі чаї, лимонад та енергетичні напої — всі ці напої містять багато цукру, який може виснажити ваш рівень енергії. Банка газованої води містить близько 10 чайних ложок цукру, тоді як банка Red Bull містить від 9 до 12 чайних ложок цукру.

Фруктові соки

Хоча на етикетці часто зазначено, що в них немає доданих цукрів, ультраоброблений характер соків означає, що в них практично немає клітковини, залишаються тільки вільно плаваючі цукри. Пам'ятайте, що в кожній склянці соку від п'яти до дев'яти чайних ложок цукру.

Чіпси

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Чіпси — це ультраоброблені, рафіновані вуглеводи. Мало того, вони також можуть містити насичені жири, гідрогенізовані олії або трансжири, які можуть впливати на рівень холестерину в крові.

Шоколад і цукерки

Це солодощі, які потрапляють у категорію ультраоброблених продуктів харчування. Це не найкращі продукти, якщо ви хочете запобігти стрибку рівня цукру в крові. Однак не обмежуйте їх так суворо, час від часу невелика порція цукерок не матиме негативного впливу.

Випічка

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Торти, печиво, пончики і тістечка готуються з білого борошна і, як правило, містять велику кількість цукру. Майте на увазі, що це не означає, що ви повинні суворо уникати всіх цих продуктів. Замість цього розраховуйте час вживання цих продуктів і збалансуйте їх поживними прийомами їжі, щоб вони не сильно вплинули на ваш рівень енергії.

Вживайте продукти, які втамовують голод, підвищують рівень цукру в крові до стабільного рівня і дають вам заряд енергії. В ідеалі ви маєте вибрати складні вуглеводи, такі як коричневий рис, цільнозерновий хліб або кіноа. Але білий рис теж прийнятний, якщо ви поєднуєте його з овочами, багатими на клітковину і джерелом білка. Поєднання рафінованих вуглеводів з клітковиною і білком допомагає запобігти різкому стрибку рівня цукру в крові, кажуть експерти.

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