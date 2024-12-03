Шаг за шагом: как похудеть до Нового года и сохранить результат навсегда, — диетолог

Новый год — это время новых начинаний, обещаний и планов. Мы хотим выглядеть лучше, чувствовать себя здоровее и увереннее. Но часто это лишь желание, которое мы собираемся воплотить уже "после праздников". Эксклюзивно для Фокуса диетолог рассказывает о том, как похудеть до Нового года и удержать этот результат.

На самом деле месяц до Нового года — это прекрасное время, чтобы начать внедрять полезные привычки и сделать первые шаги к лучшей версии себя. Если вы хотите похудеть не только ради новогодней ночи, а навсегда, то стоит начать с изменения образа жизни. Можно ли успеть похудеть до Нового года, чтобы влезть в любимое платье? На этот вопрос Фокуса отвечает диетолог Алина Дяченко.

Можно ли похудеть за месяц?

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Обычно люди ожидают быстрый эффект в похудении, поэтому часто идут на поводу у диет, которые имеют быстрый результат. Однако, если вы хотите сохранить свой результат и не потерять в этих диетах свое здоровье, стоит все же худеть более здоровым способом. Сейчас начало декабря и если не откладывать этот процесс на потом, к новогодним праздникам вы можете подойти более здоровой и стройной. А главное, приобрести правильные пищевые привычки, которые помогут вам не набрать лишнего за праздники.

"Конечно, за месяц можно похудеть, если поставить перед собой реальные цели и не стремиться к мгновенным результатам", — говорит диетолог. "Этот период — не время для жестких диет или голодания. Наоборот, он прекрасно подходит для того, чтобы разобраться в своих пищевых привычках, добавить больше активности в повседневную жизнь и начать двигаться к своей цели с наслаждением, а не с принуждением"

Выберите правильный подход

Главное найти правильную мотивацию и определить цели. Похудение не должно быть погоней за быстрыми результатами, ведь это процесс, который начинается с понимания того, что и для чего вы делаете.

"Представьте себя в новогоднюю ночь: в хорошем настроении, в праздничном наряде, с чувством гордости за то, что вы уже сделали для себя. Ваша цель — не только увидеть минус на весах, но и заложить фундамент для здорового образа жизни в новом году", — отмечает Алина Дяченко.

Поставьте реалистичную цель

Фото: Freepik

Большинство людей, желающих похудеть, стремятся это сделать быстро, а если не видят результата через 3 дня, теряют мотивацию и опускают руки. Вы должны осознать, что набирали лишний вес годами, поэтому процесс похудения также не может быть мгновенным.

"Часто, пытаясь быстро похудеть, мы создаем для себя завышенные ожидания: "Сбросить 10 кг за месяц!" Но такой подход приводит к стрессу, истощению и быстрому возвращению сброшенного веса, еще и с лихвой", — отмечает диетолог.

Здоровый темп похудения — это 1% от вашего веса в неделю. Таким образом, за месяц можно потерять 2-5 кг. Возможно, кажется, что не очень много, но именно такие результаты являются устойчивыми, ведь они достигаются без вреда для организма. Кроме снижения веса, вы получите кучу бонусов, таких как ощущение легкости, улучшение настроения и больше энергии, а ваши привычки начнут меняться к лучшему.

"Важно не спешить, ведь резкое похудение, как правило, достигается путем потери воды и мышечной массы, а не жировых запасов. Это негативно влияет на метаболизм и ухудшает общее состояние здоровья. Зато постепенное снижение веса обеспечивает сжигание именно жира, позволяет избежать дефицита питательных веществ и предоставляет больше энергии для повседневных дел", — говорит Алина Дяченко.

Разработайте план действий

Диетолог отмечает, что, если вы раньше не придерживались здорового питания, не занимались физической активностью, не пили воду в достаточном количестве, то не стоит начинать с радикальных изменений. Достаточно сократить калорийность рациона, уменьшить количество пищевого мусора, добавить какое-либо движение, внедрить привычку пить хотя бы несколько стаканов воды в день.

"Поставьте конкретные задачи, например: "Я буду добавлять разноцветные овощи к каждому основному приему пищи" или "Я буду выходить на прогулку в парк через день", — советует Алина Дяченко.

Не зацикливайтесь только на весе. Изменения могут проявляться в других аспектах: улучшении сна, энергии, настроения, состояния кожи.

"Помните, главное не то, сколько вы потеряете килограммов, а то, что вы начнете двигаться в правильном направлении. Даже небольшие изменения в привычках уже приближают вас к здоровой и счастливой жизни", — отмечает эксперт.

5 ключевых изменений для достижения хорошего результата:

Сбалансированное питание

Гидратация

Физическая активность

Сон и восстановление

Психологическое равновесие

Главное — это стабильность, ведь маленькие, но последовательные изменения всегда приносят большие результаты.

Мотивация или дисциплина?

Фото: Freepik

Когда речь заходит об изменениях, многие верят, что для достижения цели нужна только мотивация. Но достаточно ли ее?

"Мотивация — это начало. Она возникает тогда, когда вы вдохновляетесь идеей изменений: "Я хочу похудеть к Новому году", "Купила платье на размер меньше и хочу в нем встречать Новый год". Однако мотивация нестабильна, она приходит волнами, зависит от настроения, внешних факторов или поддержки со стороны других. И когда эти волны спадают, возникает риск отказаться от своих планов", — говорит Алина Дяченко.

По словам диетолога, дисциплина — это привычка действовать независимо от эмоционального состояния. Она основывается на структуре, планировании и преданности цели. Это способность сказать себе: "Я пойду на прогулку, даже если настроение плохое", "Я буду есть свой сбалансированный обед, даже если другие коллеги едят пиццу". Дисциплина формирует последовательность, которая необходима для достижения длительных результатов.

"Успех — это не только желание, это прежде всего действия. И именно дисциплина поможет вам достичь того, о чем вы мечтаете", — отмечает Алина Дяченко.

Многие откладывают похудение на после праздников, однако это не всегда лучший выбор, ведь время — один из самых ценных ресурсов, и даже если до Нового года осталось всего несколько недель, этого вполне достаточно, чтобы увидеть значительные изменения.

"Начать сейчас — это значит действовать с умом. Вы можете оставить все на потом, или сделать первый шаг уже сегодня и получить результаты, которые порадуют вас до конца года. Время не ждет, а изменения начинаются с каждого нового дня", — заключает диетолог.

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