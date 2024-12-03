Шаг за шагом: как похудеть до Нового года и сохранить результат навсегда, — диетолог
Новый год — это время новых начинаний, обещаний и планов. Мы хотим выглядеть лучше, чувствовать себя здоровее и увереннее. Но часто это лишь желание, которое мы собираемся воплотить уже "после праздников". Эксклюзивно для Фокуса диетолог рассказывает о том, как похудеть до Нового года и удержать этот результат.
На самом деле месяц до Нового года — это прекрасное время, чтобы начать внедрять полезные привычки и сделать первые шаги к лучшей версии себя. Если вы хотите похудеть не только ради новогодней ночи, а навсегда, то стоит начать с изменения образа жизни. Можно ли успеть похудеть до Нового года, чтобы влезть в любимое платье? На этот вопрос Фокуса отвечает диетолог Алина Дяченко.
Можно ли похудеть за месяц?
Обычно люди ожидают быстрый эффект в похудении, поэтому часто идут на поводу у диет, которые имеют быстрый результат. Однако, если вы хотите сохранить свой результат и не потерять в этих диетах свое здоровье, стоит все же худеть более здоровым способом. Сейчас начало декабря и если не откладывать этот процесс на потом, к новогодним праздникам вы можете подойти более здоровой и стройной. А главное, приобрести правильные пищевые привычки, которые помогут вам не набрать лишнего за праздники.
"Конечно, за месяц можно похудеть, если поставить перед собой реальные цели и не стремиться к мгновенным результатам", — говорит диетолог. "Этот период — не время для жестких диет или голодания. Наоборот, он прекрасно подходит для того, чтобы разобраться в своих пищевых привычках, добавить больше активности в повседневную жизнь и начать двигаться к своей цели с наслаждением, а не с принуждением"
Выберите правильный подход
Главное найти правильную мотивацию и определить цели. Похудение не должно быть погоней за быстрыми результатами, ведь это процесс, который начинается с понимания того, что и для чего вы делаете.
"Представьте себя в новогоднюю ночь: в хорошем настроении, в праздничном наряде, с чувством гордости за то, что вы уже сделали для себя. Ваша цель — не только увидеть минус на весах, но и заложить фундамент для здорового образа жизни в новом году", — отмечает Алина Дяченко.
Поставьте реалистичную цель
Большинство людей, желающих похудеть, стремятся это сделать быстро, а если не видят результата через 3 дня, теряют мотивацию и опускают руки. Вы должны осознать, что набирали лишний вес годами, поэтому процесс похудения также не может быть мгновенным.
"Часто, пытаясь быстро похудеть, мы создаем для себя завышенные ожидания: "Сбросить 10 кг за месяц!" Но такой подход приводит к стрессу, истощению и быстрому возвращению сброшенного веса, еще и с лихвой", — отмечает диетолог.
Здоровый темп похудения — это 1% от вашего веса в неделю. Таким образом, за месяц можно потерять 2-5 кг. Возможно, кажется, что не очень много, но именно такие результаты являются устойчивыми, ведь они достигаются без вреда для организма. Кроме снижения веса, вы получите кучу бонусов, таких как ощущение легкости, улучшение настроения и больше энергии, а ваши привычки начнут меняться к лучшему.
"Важно не спешить, ведь резкое похудение, как правило, достигается путем потери воды и мышечной массы, а не жировых запасов. Это негативно влияет на метаболизм и ухудшает общее состояние здоровья. Зато постепенное снижение веса обеспечивает сжигание именно жира, позволяет избежать дефицита питательных веществ и предоставляет больше энергии для повседневных дел", — говорит Алина Дяченко.
Разработайте план действий
Диетолог отмечает, что, если вы раньше не придерживались здорового питания, не занимались физической активностью, не пили воду в достаточном количестве, то не стоит начинать с радикальных изменений. Достаточно сократить калорийность рациона, уменьшить количество пищевого мусора, добавить какое-либо движение, внедрить привычку пить хотя бы несколько стаканов воды в день.
"Поставьте конкретные задачи, например: "Я буду добавлять разноцветные овощи к каждому основному приему пищи" или "Я буду выходить на прогулку в парк через день", — советует Алина Дяченко.
Не зацикливайтесь только на весе. Изменения могут проявляться в других аспектах: улучшении сна, энергии, настроения, состояния кожи.
"Помните, главное не то, сколько вы потеряете килограммов, а то, что вы начнете двигаться в правильном направлении. Даже небольшие изменения в привычках уже приближают вас к здоровой и счастливой жизни", — отмечает эксперт.
5 ключевых изменений для достижения хорошего результата:
- Сбалансированное питание
- Гидратация
- Физическая активность
- Сон и восстановление
- Психологическое равновесие
Главное — это стабильность, ведь маленькие, но последовательные изменения всегда приносят большие результаты.
Мотивация или дисциплина?
Когда речь заходит об изменениях, многие верят, что для достижения цели нужна только мотивация. Но достаточно ли ее?
"Мотивация — это начало. Она возникает тогда, когда вы вдохновляетесь идеей изменений: "Я хочу похудеть к Новому году", "Купила платье на размер меньше и хочу в нем встречать Новый год". Однако мотивация нестабильна, она приходит волнами, зависит от настроения, внешних факторов или поддержки со стороны других. И когда эти волны спадают, возникает риск отказаться от своих планов", — говорит Алина Дяченко.
По словам диетолога, дисциплина — это привычка действовать независимо от эмоционального состояния. Она основывается на структуре, планировании и преданности цели. Это способность сказать себе: "Я пойду на прогулку, даже если настроение плохое", "Я буду есть свой сбалансированный обед, даже если другие коллеги едят пиццу". Дисциплина формирует последовательность, которая необходима для достижения длительных результатов.
"Успех — это не только желание, это прежде всего действия. И именно дисциплина поможет вам достичь того, о чем вы мечтаете", — отмечает Алина Дяченко.
Многие откладывают похудение на после праздников, однако это не всегда лучший выбор, ведь время — один из самых ценных ресурсов, и даже если до Нового года осталось всего несколько недель, этого вполне достаточно, чтобы увидеть значительные изменения.
"Начать сейчас — это значит действовать с умом. Вы можете оставить все на потом, или сделать первый шаг уже сегодня и получить результаты, которые порадуют вас до конца года. Время не ждет, а изменения начинаются с каждого нового дня", — заключает диетолог.
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