Крок за кроком: як схуднути до Нового року та зберегти цей результат назавжди, — дієтологиня

Новий рік — це час нових починань, обіцянок і планів. Ми хочемо мати кращий вигляд, почуватися здоровішими та впевненішими. Але часто це лише бажання, яке ми збираємося втілити вже "після свят". Ексклюзивно для Фокусу дієтологиня розповідає про те, як схуднути до Нового року та втримати цей результат.

Насправді місяць до Нового року — це прекрасний час, щоб почати впроваджувати корисні звички й зробити перші кроки до найкращої версії себе. Якщо ви хочете схуднути не лише заради новорічної ночі, а назавжди, то варто почати зі зміни способу життя. Чи можна встигнути схуднути до Нового року, щоб влізти в улюблену сукню? На це питання Фокуса відповідає дієтологиня Аліна Дяченко.

Чи можна схуднути за місяць?

Фото: Freepik

Зазвичай люди очікують на швидкий ефект у схудненні, тому часто йдуть на поводу у дієт, які мають швидкий результат. Проте. Якщо ви хочете зберегти свій результат та не втратити у цих дієтах своє здоров’я, варто все ж худнути більш здоровим способом. Зараз початок грудня і якщо не відкладати цей процес на потім, до новорічних свят ви можете підійти більш здоровою та стрункою. А головне, набути правильних харчових звичок, які допоможуть вам не набрати зайвого за свята.

"Звісно, що за місяць можна схуднути, якщо поставити перед собою реальні цілі та не прагнути до миттєвих результатів", — каже дієтологиня. "Цей період — не час для жорстких дієт чи голодування. Навпаки, він чудово підходить для того, щоб розібратися у своїх харчових звичках, додати більше активності у повсякденне життя й почати рухатися до своєї мети з насолодою, а не з примусом"

Оберіть правильний підхід

Головне віднайти правильну мотивацію та визначити цілі. Схуднення не має бути гонитвою за швидкими результатами, адже це процес, який починається з розуміння того, що і для чого ви робите.

"Уявіть себе в новорічну ніч: у гарному настрої, у святковому вбранні, з почуттям гордості за те, що ви вже зробили для себе. Ваша мета — не лише побачити мінус на вагах, але й закласти фундамент для здорового способу життя у новому році", — наголошує Аліна Дяченко.

Поставте реалістичну мету

Фото: Freepik

Більшість людей, які бажають схуднути, прагнуть це зробити швидко, а якщо не бачать результату через 3 дні, втрачають мотивацію та опускають руки. Ви маєте усвідомити, що набирали зайву вагу роками, тому процес схуднення також не може бути миттєвим.

"Часто, намагаючись швидко схуднути, ми створюємо для себе завищені очікування: "Скинути 10 кг за місяць!" Але такий підхід призводить до стресу, виснаження та швидкого повернення скинутої ваги, ще й з лихвою", — зазначає дієтологиня.

Здоровий темп схуднення — це 1% від вашої ваги на тиждень. Таким чином, за місяць можна втратити 2-5 кг. Можливо, здається, що не дуже багато, але саме такі результати є стійкими, адже вони досягаються без шкоди для організму. Окрім зниження ваги, ви отримаєте купу бонусів, таких як відчуття легкості, покращення настрою та більше енергії, а ваші звички почнуть змінюватися на краще.

"Важливо не поспішати, адже різке схуднення, як правило, досягається шляхом втрати води та м’язової маси, а не жирових запасів. Це негативно впливає на метаболізм і погіршує загальний стан здоров’я. Натомість поступове зниження ваги забезпечує спалювання саме жиру, дозволяє уникнути дефіциту поживних речовин і надає більше енергії для повсякденних справ", — каже Аліна Дяченко.

Розробіть план дій

Дієтологиня зауважує, що, якщо ви раніше не дотримувалися здорового харчування, не займалися фізичною активністю, не пили воду в достатній кількості, то не варто починати з радикальних змін. Достатньо скоротити калорійність раціону, зменшити кількість харчового сміття, додати будь-який рух, впровадити звичку пити хоча б декілька склянок води в день.

"Поставте конкретні завдання, наприклад: "Я буду додавати різнокольорові овочі до кожного основного прийому їжі" або "Я буду виходити на прогулянку в парк через день", — радить Аліна Дяченко.

Не зациклюйтесь лише на вазі. Зміни можуть проявлятися в інших аспектах: покращенні сну, енергії, настрою, стану шкіри.

"Пам’ятайте, головне не те, скільки ви втратите кілограмів, а те, що ви почнете рухатися у правильному напрямку. Навіть невеликі зміни у звичках уже наближають вас до здоровішого і щасливішого життя", — наголошує експертка.

5 ключових змін задля досягнення гарного результату:

Збалансоване харчування

Гідратація

Фізична активність

Сон і відновлення

Психологічна рівновага

Головне — це стабільність, адже маленькі, але послідовні зміни завжди приносять великі результати.

Мотивація чи дисципліна?

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Коли мова заходить про зміни, багато хто вірить, що для досягнення мети потрібна лише мотивація. Але чи достатньо її?

"Мотивація — це початок. Вона виникає тоді, коли ви надихаєтеся ідеєю змін: "Я хочу схуднути до Нового року", "Купила сукню на розмір менше і хочу в ній зустрічати Новий рік". Однак мотивація нестабільна, вона приходить хвилями, залежить від настрою, зовнішніх факторів чи підтримки з боку інших. І коли ці хвилі спадають, виникає ризик відмовитися від своїх планів", — каже Аліна Дяченко.

За словами дієтологині, дисципліна — це звичка діяти незалежно від емоційного стану. Вона ґрунтується на структурі, плануванні та відданості меті. Це здатність сказати собі: "Я піду на прогулянку, навіть якщо настрій поганий", "Я буду їсти свій збалансований обід, навіть якщо інші колеги їдять піцу". Дисципліна формує послідовність, яка необхідна для досягнення тривалих результатів.

"Успіх — це не лише бажання, це насамперед дії. І саме дисципліна допоможе вам досягти того, про що ви мрієте", — наголошує Аліна Дяченко.

Багато хто відкладає схуднення на після свят, однак це не завжди найкращий вибір, адже, час — один з найцінніших ресурсів, і навіть якщо до Нового року залишилось лише кілька тижнів, цього цілком достатньо, щоб побачити значні зміни.

"Почати зараз — це значить діяти з розумом. Ви можете залишити все на потім, або зробити перший крок вже сьогодні та отримати результати, які потішать вас до кінця року. Час не чекає, а зміни починаються з кожного нового дня", — підсумовує дієтологиня.

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