Названы самые ненадежные автомобили возрастом до 20 лет (фото)
Представленные в рейтинге автомобили часто страдают от поломок. Также учитывается стоимость ремонта и серьезность неисправности.
Эксперты назвали 25 самых ненадежных подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили около 25 000 владельцев автомобилей с пробегом. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько дорого им обходился ремонт.
В рейтинг вошли 25 самых ненадежных автомобилей в разных классах. В лидерах оказались модели, которые часто страдают от поломок.
ТОП-25 самых ненадежных подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет:
25. Hyundai Santa Fe
Рейтинг надежности: 68,7%
Годы выпуска: 2013 — 2018
Около 35% владельцев кроссовера Hyundai Santa Fe сталкивались с поломками. Чаще всего из строя выходили коробка передач и сцепление.
24. BMW X1
Рейтинг надежности: 68,6%
Годы выпуска: 2009 — 2015
BMW X1 страдает от проблем с подвеской. С такими поломками сталкивались 29% владельцев кроссовера.
23. Jaguar XE (дизель)
Рейтинг надежности: 68,5%
Годы выпуска: 2015 — 2022
Дизельная версия британского седана Jaguar XE чаще ломается, чем бензиновая модификация. Около 48% владельцев поделились, что у их автомобилей происходили поломки, связанные с тормозами и электроникой.
22. Volkswagen Passat (дизель)
Рейтинг надежности: 68,3%
Годы выпуска: 2005 — 2015
Около 40% владельцев дизельного Volkswagen Passat сталкивались с поломками. К счастью, многие из них были незначительными.
22. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надежности: 68,3%
Годы выпуска: 2007 — 2013
Дизельный Nissan Qashqai оказался не таким надежным, как бензиновая версия. Почти половина таких авто страдали от поломок.
20. Dacia Duster
Рейтинг надежности: 68,2%
Годы выпуска: 2013 — 2018
Один из самых популярных в Европе кроссоверов оказался ненадежным. Примерно 45% автомобилей выходили из строя из-за проблем с двигателем и электроникой.
19. Volkswagen Golf
Рейтинг надежности: 68,1%
Годы выпуска: 2009 — 2013
Volkswagen Golf страдает от проблем с подвеской. Также из строя часто выходят электроника и топливная система.
18. Audi Q7
Рейтинг надежности: 67,6%
Годы выпуска: 2006 — 2015
Audi Q7 оснащен большим количеством электроники и различных вспомогательных систем, которые со временем выходят из строя. Стоимость ремонта в среднем составляла от 150 до 1800 долларов.
17. Mercedes-Benz C-Class (дизель)
Рейтинг надежности: 67,5%
Годы выпуска: 2007 — 2014
Дизельный Mercedes-Benz C-Class почти не уступает в надежности бензиновым версиям модели. Главная проблема состоит в том, что автомобили с таким двигателем были намного дороже в ремонте.
17. Tesla Model S
Рейтинг надежности: 67,5%
Годы выпуска: 2014 — 2022
Электромобиль Tesla Model S оказался самым проблемным автомобилем среди всей линейки бренда. Около 64% владельцев модели сталкивались с поломками.
15. Jaguar XF
Рейтинг надежности: 67,3%
Годы выпуска: 2015 — 2022
Jaguar XF не так уж и часто выходит из строя. Главным недостатком модели является ее стоимость ремонта.
14. Nissan Micra
Рейтинг надежности: 66,4%
Годы выпуска: 2013 — 2018
Компактный хэтчбек Nissan Micra оказался одним из самых ненадежных автомобилей среди конкурентов. У модели есть множество недостатков, главными из которых являются частые поломки электроники и подвески.
13. Ford Fiesta
Рейтинг надежности: 65,5%
Годы выпуска: 2002 — 2008
Почти половина владельцев Ford Fiesta сообщили о поломках. Часто они были связаны с электроникой и двигателем.
12. Nissan Qashqai (бензин)
Рейтинг надежности: 64,4%
Годы выпуска: 2014 — 2021
Бензиновые версии Nissan Qashqai второго поколения чаще выходят из строя, чем дизельные. О поломках рассказали 43% владельцев таких авто.
11. Volkswagen Golf (дизель)
Рейтинг надежности: 61,7%
Годы выпуска: 2003 — 2009
Дизельный Volkswagen Golf пятого поколения часто страдает от поломок в работе электроники и тормозной системы. Около 37% таких авто выходили из строя.
10. Ford Kuga
Рейтинг надежности: 61,6%
Годы выпуска: 2008 — 2013
Кроссовер Ford Kuga первого поколения сильно уступает в надежности более новой модели. У автомобиля есть проблемы с электроникой и подвеской.
10. Lexus RX
Рейтинг надежности: 61,6%
Годы выпуска: 2003 — 2009
Lexus RX оказался ненадежным и дорогим в ремонте. Самой распространенной проблемой оказались сбои в работе тормозной системы.
8. Nissan X-Trail
Рейтинг надежности: 58,3%
Годы выпуска: 2014 — 2022
Nissan X-Trail часто страдает от поломок, связанных с электроникой, тормозами и коробкой передач. Иногда владельцы платили за ремонт почти 2000 долларов.
7. Range Rover Evoque (дизель)
Рейтинг надежности: 56,2%
Годы выпуска: 2011 — 2019
Range Rover Evoque первого поколения часто выходит из строя. Многие владельцы модели рассказали о поломках.
6. Land Rover Discovery Sport
Рейтинг надежности: 55,4%
Годы выпуска: 2014 — наше время
Внедорожник Land Rover Discovery Sport не только часто ломается, но и очень дорогой в обслуживании. Владельцы платили за ремонт в среднем от 200 до 2000 долларов.
5. Mercedes-Benz C-Class (дизель)
Рейтинг надежности: 54,9%
Годы выпуска: 2014 — 2021
Дизельный Mercedes-Benz C-Class чаще выходит из строя, чем бензиновые версии. Еще одной проблемой является высокая стоимость ремонта таких авто.
4. Citroen C3
Рейтинг надежности: 53,0%
Годы выпуска: 2010 — 2016
Компактный хэтчбек не так уж и часто сталкивается с неисправностями, тем не менее они полностью выводят автомобиль из строя. О таких проблемах рассказали 39% владельцев модели.
3. Peugeot 2008
Рейтинг надежности: 50,6%
Годы выпуска: 2013 — 2019
Сбои в работе выхлопной системы и подвески стали главной проблемой кроссовера. У 44% владельцев Peugeot 2008 случались поломки.
2. Opel Astra (бензин)
Рейтинг надежности: 50,5%
Годы выпуска: 2009 — 2015
Бензиновый Opel Astra оказался более проблемным, чем дизельные версии модели. У авто часто выходят из строя электроника, выхлопная система и коробка передач.
1. Land Rover Discovery
Рейтинг надежности: 47,8%
Годы выпуска: 2004 — 2017
Land Rover Discovery оказался одним из самых ненадежных автомобилей в истории бренда. Главная проблема заключается в высокой стоимости обслуживания.
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