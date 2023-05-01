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Названы самые ненадежные автомобили возрастом до 20 лет (фото)

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Фото: Nissan | Nissan X-Trail вошел в десятку самых ненадежных автомобилей возрастом до 20 лет

Представленные в рейтинге автомобили часто страдают от поломок. Также учитывается стоимость ремонта и серьезность неисправности.

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Эксперты назвали 25 самых ненадежных подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили около 25 000 владельцев автомобилей с пробегом. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько дорого им обходился ремонт.

В рейтинг вошли 25 самых ненадежных автомобилей в разных классах. В лидерах оказались модели, которые часто страдают от поломок.

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ТОП-25 самых ненадежных подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет:

25. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe страдает от проблем с коробкой передач и сцеплением
Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 68,7%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Около 35% владельцев кроссовера Hyundai Santa Fe сталкивались с поломками. Чаще всего из строя выходили коробка передач и сцепление.

24. BMW X1

BMW X1 Fullscreen
У BMW X1 есть проблемы с подвеской
Фото: BMW

Рейтинг надежности: 68,6%

Годы выпуска: 2009 — 2015

BMW X1 страдает от проблем с подвеской. С такими поломками сталкивались 29% владельцев кроссовера.

23. Jaguar XE (дизель)

Jaguar XE Fullscreen
У Jaguar XE часто происходят поломки, связанные с тормозами и электроникой
Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 68,5%

Годы выпуска: 2015 — 2022

Дизельная версия британского седана Jaguar XE чаще ломается, чем бензиновая модификация. Около 48% владельцев поделились, что у их автомобилей происходили поломки, связанные с тормозами и электроникой.

22. Volkswagen Passat (дизель)

Volkswagen Passat Fullscreen
Дизельный Volkswagen Passat имеет не так уж и много проблем
Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы выпуска: 2005 — 2015

Около 40% владельцев дизельного Volkswagen Passat сталкивались с поломками. К счастью, многие из них были незначительными.

22. Nissan Qashqai (дизель)

Nissan Qashqai Fullscreen
Дизельная версия Nissan Qashqai уступает в надежности бензиновым
Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы выпуска: 2007 — 2013

Дизельный Nissan Qashqai оказался не таким надежным, как бензиновая версия. Почти половина таких авто страдали от поломок.

20. Dacia Duster

Dacia Duster Fullscreen
У Dacia Duster есть множество проблем с надежностью
Фото: Dacia

Рейтинг надежности: 68,2%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Один из самых популярных в Европе кроссоверов оказался ненадежным. Примерно 45% автомобилей выходили из строя из-за проблем с двигателем и электроникой.

19. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf оказался не таким уж и надежным
Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 68,1%

Годы выпуска: 2009 — 2013

Volkswagen Golf страдает от проблем с подвеской. Также из строя часто выходят электроника и топливная система.

18. Audi Q7

Audi Q7 Fullscreen
Главной проблемой Audi Q7 является больше количество электроники
Фото: Audi

Рейтинг надежности: 67,6%

Годы выпуска: 2006 — 2015

Audi Q7 оснащен большим количеством электроники и различных вспомогательных систем, которые со временем выходят из строя. Стоимость ремонта в среднем составляла от 150 до 1800 долларов.

17. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Mercedes-Benz C-Class Fullscreen
Дизельная версия Mercedes-Benz C-Class уступает в надежности бензиновым
Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 67,5%

Годы выпуска: 2007 — 2014

Дизельный Mercedes-Benz C-Class почти не уступает в надежности бензиновым версиям модели. Главная проблема состоит в том, что автомобили с таким двигателем были намного дороже в ремонте.

17. Tesla Model S

Tesla Model S Fullscreen
Tesla Model S уступает в надежности другим электрокарам бренда
Фото: Tesla

Рейтинг надежности: 67,5%

Годы выпуска: 2014 — 2022

Электромобиль Tesla Model S оказался самым проблемным автомобилем среди всей линейки бренда. Около 64% владельцев модели сталкивались с поломками.

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15. Jaguar XF

Jaguar XF Fullscreen
Jaguar XF слишком дорогой в ремонте

Рейтинг надежности: 67,3%

Годы выпуска: 2015 — 2022

Jaguar XF не так уж и часто выходит из строя. Главным недостатком модели является ее стоимость ремонта.

14. Nissan Micra

Nissan Micra Fullscreen
У Nissan Micra есть множество недостатков
Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 66,4%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Компактный хэтчбек Nissan Micra оказался одним из самых ненадежных автомобилей среди конкурентов. У модели есть множество недостатков, главными из которых являются частые поломки электроники и подвески.

13. Ford Fiesta

Ford Fiesta Fullscreen
У Ford Fiesta часто выходят из строя электроника и двигатель
Фото: Ford

Рейтинг надежности: 65,5%

Годы выпуска: 2002 — 2008

Почти половина владельцев Ford Fiesta сообщили о поломках. Часто они были связаны с электроникой и двигателем.

12. Nissan Qashqai (бензин)

Nissan Qashqai Fullscreen
Бензиновый Nissan Qashqai уступает в надежности дизельным версиям
Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 64,4%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Бензиновые версии Nissan Qashqai второго поколения чаще выходят из строя, чем дизельные. О поломках рассказали 43% владельцев таких авто.

11. Volkswagen Golf (дизель)

Volkswagen Golf Fullscreen
У дизельного Volkswagen Golf чаще всего выходят из строя электроника и тормоза
Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 61,7%

Годы выпуска: 2003 — 2009

Дизельный Volkswagen Golf пятого поколения часто страдает от поломок в работе электроники и тормозной системы. Около 37% таких авто выходили из строя.

10. Ford Kuga

Ford Kuga Fullscreen
Ford Kuga уступает в надежности более новой модели
Фото: Ford

Рейтинг надежности: 61,6%

Годы выпуска: 2008 — 2013

Кроссовер Ford Kuga первого поколения сильно уступает в надежности более новой модели. У автомобиля есть проблемы с электроникой и подвеской.

10. Lexus RX

Lexus RX Fullscreen
Lexus RX дорогой в обслуживании
Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 61,6%

Годы выпуска: 2003 — 2009

Lexus RX оказался ненадежным и дорогим в ремонте. Самой распространенной проблемой оказались сбои в работе тормозной системы.

8. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail Fullscreen
У Nissan X-Trail чаще всего выходят из строя электроника и тормоза
Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 58,3%

Годы выпуска: 2014 — 2022

Nissan X-Trail часто страдает от поломок, связанных с электроникой, тормозами и коробкой передач. Иногда владельцы платили за ремонт почти 2000 долларов.

7. Range Rover Evoque (дизель)

Land Rover Range Rover Evoque Fullscreen
Дизельный Land Rover Range Rover Evoque часто выходит из строя
Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 56,2%

Годы выпуска: 2011 — 2019

Range Rover Evoque первого поколения часто выходит из строя. Многие владельцы модели рассказали о поломках.

Важно
Range Rover Evoque обзавелся длиннобазной версией
Range Rover Evoque обзавелся длиннобазной версией

6. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport Fullscreen
Land Rover Discovery Sport очень дорогой в обслуживании
Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 55,4%

Годы выпуска: 2014 — наше время

Внедорожник Land Rover Discovery Sport не только часто ломается, но и очень дорогой в обслуживании. Владельцы платили за ремонт в среднем от 200 до 2000 долларов.

5. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Mercedes-Benz C-Class Fullscreen
Дизельная версия Mercedes-Benz C-Class уступает в надежности бензиновым
Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 54,9%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Дизельный Mercedes-Benz C-Class чаще выходит из строя, чем бензиновые версии. Еще одной проблемой является высокая стоимость ремонта таких авто.

4. Citroen C3

Citroen C3 Fullscreen
Около 39% владельцев Citroen C3 сообщили о поломках
Фото: Citroen

Рейтинг надежности: 53,0%

Годы выпуска: 2010 — 2016

Компактный хэтчбек не так уж и часто сталкивается с неисправностями, тем не менее они полностью выводят автомобиль из строя. О таких проблемах рассказали 39% владельцев модели.

3. Peugeot 2008

Peugeot 2008 Fullscreen
У Peugeot 2008 часто возникають поломки в работе выхлопной системы и подвески
Фото: Autocar

Рейтинг надежности: 50,6%

Годы выпуска: 2013 — 2019

Сбои в работе выхлопной системы и подвески стали главной проблемой кроссовера. У 44% владельцев Peugeot 2008 случались поломки.

2. Opel Astra (бензин)

Opel Astra Fullscreen
Opel Astra страдает от проблем с электроникой и выхлопной системой
Фото: Opel

Рейтинг надежности: 50,5%

Годы выпуска: 2009 — 2015

Бензиновый Opel Astra оказался более проблемным, чем дизельные версии модели. У авто часто выходят из строя электроника, выхлопная система и коробка передач.

1. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Fullscreen
Land Rover Discovery возглавил антирейтинг самых ненадежных автомобилей
Фото: Collecting Cars

Рейтинг надежности: 47,8%

Годы выпуска: 2004 — 2017

Land Rover Discovery оказался одним из самых ненадежных автомобилей в истории бренда. Главная проблема заключается в высокой стоимости обслуживания.

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