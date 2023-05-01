Названы самые ненадежные автомобили возрастом до 20 лет (фото)

Представленные в рейтинге автомобили часто страдают от поломок. Также учитывается стоимость ремонта и серьезность неисправности.

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Эксперты назвали 25 самых ненадежных подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили около 25 000 владельцев автомобилей с пробегом. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько дорого им обходился ремонт.

В рейтинг вошли 25 самых ненадежных автомобилей в разных классах. В лидерах оказались модели, которые часто страдают от поломок.

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ТОП-25 самых ненадежных подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет:

25. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe страдает от проблем с коробкой передач и сцеплением Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 68,7%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Около 35% владельцев кроссовера Hyundai Santa Fe сталкивались с поломками. Чаще всего из строя выходили коробка передач и сцепление.

24. BMW X1

У BMW X1 есть проблемы с подвеской Фото: BMW

Рейтинг надежности: 68,6%

Годы выпуска: 2009 — 2015

BMW X1 страдает от проблем с подвеской. С такими поломками сталкивались 29% владельцев кроссовера.

23. Jaguar XE (дизель)

У Jaguar XE часто происходят поломки, связанные с тормозами и электроникой Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 68,5%

Годы выпуска: 2015 — 2022

Дизельная версия британского седана Jaguar XE чаще ломается, чем бензиновая модификация. Около 48% владельцев поделились, что у их автомобилей происходили поломки, связанные с тормозами и электроникой.

22. Volkswagen Passat (дизель)

Дизельный Volkswagen Passat имеет не так уж и много проблем Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы выпуска: 2005 — 2015

Около 40% владельцев дизельного Volkswagen Passat сталкивались с поломками. К счастью, многие из них были незначительными.

22. Nissan Qashqai (дизель)

Дизельная версия Nissan Qashqai уступает в надежности бензиновым Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы выпуска: 2007 — 2013

Дизельный Nissan Qashqai оказался не таким надежным, как бензиновая версия. Почти половина таких авто страдали от поломок.

20. Dacia Duster

У Dacia Duster есть множество проблем с надежностью Фото: Dacia

Рейтинг надежности: 68,2%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Один из самых популярных в Европе кроссоверов оказался ненадежным. Примерно 45% автомобилей выходили из строя из-за проблем с двигателем и электроникой.

19. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf оказался не таким уж и надежным Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 68,1%

Годы выпуска: 2009 — 2013

Volkswagen Golf страдает от проблем с подвеской. Также из строя часто выходят электроника и топливная система.

18. Audi Q7

Главной проблемой Audi Q7 является больше количество электроники Фото: Audi

Рейтинг надежности: 67,6%

Годы выпуска: 2006 — 2015

Audi Q7 оснащен большим количеством электроники и различных вспомогательных систем, которые со временем выходят из строя. Стоимость ремонта в среднем составляла от 150 до 1800 долларов.

17. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Дизельная версия Mercedes-Benz C-Class уступает в надежности бензиновым Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 67,5%

Годы выпуска: 2007 — 2014

Дизельный Mercedes-Benz C-Class почти не уступает в надежности бензиновым версиям модели. Главная проблема состоит в том, что автомобили с таким двигателем были намного дороже в ремонте.

17. Tesla Model S

Tesla Model S уступает в надежности другим электрокарам бренда Фото: Tesla

Рейтинг надежности: 67,5%

Годы выпуска: 2014 — 2022

Электромобиль Tesla Model S оказался самым проблемным автомобилем среди всей линейки бренда. Около 64% владельцев модели сталкивались с поломками.

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15. Jaguar XF

Jaguar XF слишком дорогой в ремонте

Рейтинг надежности: 67,3%

Годы выпуска: 2015 — 2022

Jaguar XF не так уж и часто выходит из строя. Главным недостатком модели является ее стоимость ремонта.

14. Nissan Micra

У Nissan Micra есть множество недостатков Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 66,4%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Компактный хэтчбек Nissan Micra оказался одним из самых ненадежных автомобилей среди конкурентов. У модели есть множество недостатков, главными из которых являются частые поломки электроники и подвески.

13. Ford Fiesta

У Ford Fiesta часто выходят из строя электроника и двигатель Фото: Ford

Рейтинг надежности: 65,5%

Годы выпуска: 2002 — 2008

Почти половина владельцев Ford Fiesta сообщили о поломках. Часто они были связаны с электроникой и двигателем.

12. Nissan Qashqai (бензин)

Бензиновый Nissan Qashqai уступает в надежности дизельным версиям Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 64,4%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Бензиновые версии Nissan Qashqai второго поколения чаще выходят из строя, чем дизельные. О поломках рассказали 43% владельцев таких авто.

11. Volkswagen Golf (дизель)

У дизельного Volkswagen Golf чаще всего выходят из строя электроника и тормоза Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 61,7%

Годы выпуска: 2003 — 2009

Дизельный Volkswagen Golf пятого поколения часто страдает от поломок в работе электроники и тормозной системы. Около 37% таких авто выходили из строя.

10. Ford Kuga

Ford Kuga уступает в надежности более новой модели Фото: Ford

Рейтинг надежности: 61,6%

Годы выпуска: 2008 — 2013

Кроссовер Ford Kuga первого поколения сильно уступает в надежности более новой модели. У автомобиля есть проблемы с электроникой и подвеской.

10. Lexus RX

Lexus RX дорогой в обслуживании Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 61,6%

Годы выпуска: 2003 — 2009

Lexus RX оказался ненадежным и дорогим в ремонте. Самой распространенной проблемой оказались сбои в работе тормозной системы.

8. Nissan X-Trail

У Nissan X-Trail чаще всего выходят из строя электроника и тормоза Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 58,3%

Годы выпуска: 2014 — 2022

Nissan X-Trail часто страдает от поломок, связанных с электроникой, тормозами и коробкой передач. Иногда владельцы платили за ремонт почти 2000 долларов.

7. Range Rover Evoque (дизель)

Дизельный Land Rover Range Rover Evoque часто выходит из строя Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 56,2%

Годы выпуска: 2011 — 2019

Range Rover Evoque первого поколения часто выходит из строя. Многие владельцы модели рассказали о поломках.

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6. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport очень дорогой в обслуживании Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 55,4%

Годы выпуска: 2014 — наше время

Внедорожник Land Rover Discovery Sport не только часто ломается, но и очень дорогой в обслуживании. Владельцы платили за ремонт в среднем от 200 до 2000 долларов.

5. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Дизельная версия Mercedes-Benz C-Class уступает в надежности бензиновым Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 54,9%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Дизельный Mercedes-Benz C-Class чаще выходит из строя, чем бензиновые версии. Еще одной проблемой является высокая стоимость ремонта таких авто.

4. Citroen C3

Около 39% владельцев Citroen C3 сообщили о поломках Фото: Citroen

Рейтинг надежности: 53,0%

Годы выпуска: 2010 — 2016

Компактный хэтчбек не так уж и часто сталкивается с неисправностями, тем не менее они полностью выводят автомобиль из строя. О таких проблемах рассказали 39% владельцев модели.

3. Peugeot 2008

У Peugeot 2008 часто возникають поломки в работе выхлопной системы и подвески Фото: Autocar

Рейтинг надежности: 50,6%

Годы выпуска: 2013 — 2019

Сбои в работе выхлопной системы и подвески стали главной проблемой кроссовера. У 44% владельцев Peugeot 2008 случались поломки.

2. Opel Astra (бензин)

Opel Astra страдает от проблем с электроникой и выхлопной системой Фото: Opel

Рейтинг надежности: 50,5%

Годы выпуска: 2009 — 2015

Бензиновый Opel Astra оказался более проблемным, чем дизельные версии модели. У авто часто выходят из строя электроника, выхлопная система и коробка передач.

1. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery возглавил антирейтинг самых ненадежных автомобилей Фото: Collecting Cars

Рейтинг надежности: 47,8%

Годы выпуска: 2004 — 2017

Land Rover Discovery оказался одним из самых ненадежных автомобилей в истории бренда. Главная проблема заключается в высокой стоимости обслуживания.

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