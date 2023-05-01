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Авто

Названо найненадійніші автомобілі віком до 20 років (фото)

Nissan, Nissan X-Trail, Кроссовери, Авто, Автомобілі, Фото, Рейтинг, Надійність, Експерти, Моделі, Ремонт, Поломки
Фото: Nissan | Nissan X-Trail увійшов до десятки найненадійніших автомобілів віком до 20 років

Представлені у рейтингу автомобілі часто страждають від поломок. Також враховується вартість ремонту та серйозність несправності.

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Експерти назвали 25 найненадійніших автомобілів у віці від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали близько 25 тисяч власників автомобілів з пробігом. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки дорого їм обходився ремонт.

До рейтингу увійшли 25 найненадійніших автомобілів у різних класах. У лідерах виявилися моделі, які часто страждають від поломок.

Важливо
Топ 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році (фото)
Топ 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році (фото)

Топ 25 найненадійніших автомобілів у віці від 6 до 20 років:

25. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe страждає від проблем із коробкою передач та зчепленням
Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 68,7%

Роки випуску: 2013 — 2018

Близько 35% власників кросовера Hyundai Santa Fe стикалися з поломками. Найчастіше з ладу виходили коробка передач та зчеплення.

24. BMW X1

BMW X1 Fullscreen
BMW X1 має проблеми з підвіскою
Фото: BMW

Рейтинг надійності: 68,6%

Роки випуску: 2009 — 2015

BMW X1 страждає від проблем із підвіскою. З такими поломками стикалися 29% власників кросовера.

23. Jaguar XE (дизель)

Jaguar XE Fullscreen
У Jaguar XE часто відбуваються поломки, пов'язані з гальмами та електронікою
Фото: Jaguar

Рейтинг надійності: 68,5%

Роки випуску: 2015 — 2022

Дизельна версія британського седана Jaguar XE найчастіше ламається, ніж бензинова модифікація. Близько 48% власників поділилися, що у їхніх автомобілів відбувалися поломки, пов'язані з гальмами та електронікою.

22. Volkswagen Passat (дизель)

Volkswagen Passat Fullscreen
Дизельний Volkswagen Passat має не так вже й багато проблем
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 68,3%

Роки випуску: 2005 — 2015

Близько 40% власників дизельного Volkswagen Passat стикалися із поломками. На щастя, багато з них були незначними.

22. Nissan Qashqai (дизель)

Nissan Qashqai Fullscreen
Дизельна версія Nissan Qashqai поступається в надійності бензиновим
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 68,3%

Роки випуску: 2007 — 2013

Дизельний Nissan Qashqai виявився не таким надійним, як бензинова версія. Майже половина таких авто страждали від поломок.

20. Dacia Duster

Dacia Duster Fullscreen
Dacia Duster має безліч проблем з надійністю
Фото: Dacia

Рейтинг надійності: 68,2%

Роки випуску: 2013 — 2018

Один із найпопулярніших у Європі кросоверів виявився ненадійним. Приблизно 45% автомобілів виходили з ладу через проблеми з двигуном та електронікою.

19. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf виявився не таким вже й надійним
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 68,1%

Роки випуску: 2009 — 2013

Volkswagen Golf страждає від проблем з підвіскою. Також з ладу часто виходять електроніка та паливна система.

18. Audi Q7

Audi Q7 Fullscreen
Головною проблемою Audi Q7 є велика кількість електроніки
Фото: Audi

Рейтинг надійності: 67,6%

Роки випуску: 2006 — 2015

Audi Q7 оснащений великою кількістю електроніки та різних допоміжних систем, які згодом виходять з ладу. Вартість ремонту у середньому становила від 150 до 1800 доларів.

17. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Mercedes-Benz C-Class Fullscreen
Дизельна версія Mercedes-Benz C-Class поступається в надійності бензиновим
Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 67,5%

Роки випуску: 2007 — 2014

Дизельний Mercedes-Benz C-Class майже не поступається надійності бензиновим версіям моделі. Головна проблема полягає в тому, що автомобілі з таким двигуном були набагато дорожчими у ремонті.

17. Tesla Model S

Tesla Model S Fullscreen
Tesla Model S поступається в надійності іншим електрокарам бренду
Фото: Tesla

Рейтинг надійності: 67,5%

Роки випуску: 2014 — 2022

Електромобіль Tesla Model S виявився найпроблемнішим автомобілем серед усієї лінійки бренду. Близько 64% власників моделі стикалися із поломками.

Важливо
На електрокарах Tesla Model S та Model X виявили махінації з гальмами (фото)
На електрокарах Tesla Model S та Model X виявили махінації з гальмами (фото)

15. Jaguar XF

Jaguar XF Fullscreen
Jaguar XF надто дорогий у ремонті

Рейтинг надійності: 67,3%

Роки випуску: 2015 — 2022

Jaguar XF не так вже й часто виходить з ладу. Головним недоліком моделі є вартість ремонту.

14. Nissan Micra

Nissan Micra Fullscreen
У Nissan Micra є безліч недоліків
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 66,4%

Роки випуску: 2013 — 2018

Компактний хетчбек Nissan Micra виявився одним із найненадійніших автомобілів серед конкурентів. У моделі є безліч недоліків, головними з яких є часті поломки електроніки та підвіски.

13. Ford Fiesta

Ford Fiesta Fullscreen
У Ford Fiesta часто виходять з ладу електроніка та двигун
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 65,5%

Роки випуску: 2002 — 2008

Майже половина власників Ford Fiesta повідомили про поломки. Часто вони були пов'язані з електронікою та двигуном.

12. Nissan Qashqai (бензин)

Nissan Qashqai Fullscreen
Бензиновий Nissan Qashqai поступається в надійності дизельним версіям
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 64,4%

Роки випуску: 2014 — 2021

Бензинові версії Nissan Qashqai другого покоління частіше виходять з ладу, ніж дизельні. Про поломки розповіли 43% власників таких авто.

11. Volkswagen Golf (дизель)

Volkswagen Golf Fullscreen
У дизельного Volkswagen Golf найчастіше виходять з ладу електроніка та гальма
Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 61,7%

Роки випуску: 2003 — 2009

Дизельний Volkswagen Golf п'ятого покоління часто страждає від поломок у роботі електроніки та гальмівної системи. Близько 37% таких авто виходили з ладу.

10. Форд Куга

Ford Kuga Fullscreen
Ford Kuga поступається в надійності новітній моделі
Фото: Ford

Рейтинг надійності: 61,6%

Роки випуску: 2008 — 2013

Кросовер Ford Kuga першого покоління сильно поступається у надійності новітній моделі. У автомобіля є проблеми з електронікою та підвіскою.

10. Lexus RX

Lexus RX Fullscreen
Lexus RX дорогий в обслуговуванні
Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 61,6%

Роки випуску: 2003 — 2009

Lexus RX виявився ненадійним та дорогим у ремонті. Найпоширенішою проблемою виявилися збої у роботі гальмівної системи.

8. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail Fullscreen
У Nissan X-Trail найчастіше виходять з ладу електроніка та гальма
Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 58,3%

Роки випуску: 2014 — 2022

Nissan X-Trail часто страждає від поломок, пов'язаних з електронікою, гальмами та коробкою передач. Іноді власники платили за ремонт майже 2000 доларів.

7. Range Rover Evoque (дизель)

Land Rover Range Rover Evoque Fullscreen
Дизельний Land Rover Range Rover Evoque часто виходить з ладу
Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 56,2%

Роки випуску: 2011 — 2019

Range Rover Evoque першого покоління часто виходить з ладу. Більшість власників моделі розповіли про поломки.

Важливо
Range Rover Evoque отримав довгобазну версію
Range Rover Evoque отримав довгобазну версію

6. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport Fullscreen
Land Rover Discovery Sport дуже дорогий в обслуговуванні
Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 55,4%

Роки випуску: 2014 — наш час

Позашляховик Land Rover Discovery Sport не тільки часто ламається, а й дуже дорогий в обслуговуванні. Власники платили за ремонт у середньому від 200 до 2000 доларів.

5. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Mercedes-Benz C-Class Fullscreen
Дизельна версія Mercedes-Benz C-Class поступається в надійності бензиновим
Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 54,9%

Роки випуску: 2014 — 2021

Дизельний Mercedes-Benz C-Class частіше виходить з ладу, ніж бензинові версії. Ще однією проблемою є висока вартість ремонту таких автомобілів.

4. Citroen C3

Citroen C3 Fullscreen
Близько 39% власників Citroen C3 повідомили про поломки
Фото: Citroen

Рейтинг надійності: 53,0%

Роки випуску: 2010 — 2016

Компактний хетчбек не так часто стикається з несправностями, проте вони повністю виводять автомобіль з ладу. Про такі проблеми розповіли 39% власників моделі.

3. Peugeot 2008

Peugeot 2008 Fullscreen
У Peugeot 2008 часто виникають поломки в роботі вихлопної системи та підвіски
Фото: Autocar

Рейтинг надійності: 50,6%

Роки випуску: 2013 — 2019

Збої в роботі вихлопної системи та підвіски стали головною проблемою кросовера. У 44% власників Peugeot 2008 траплялися поломки.

2. Opel Astra (бензин)

Opel Astra Fullscreen
Opel Astra страждає від проблем з електронікою та вихлопною системою
Фото: Opel

Рейтинг надійності: 50,5%

Роки випуску: 2009 — 2015

Бензиновий Opel Astra виявився проблемнішим, ніж дизельні версії моделі. У авто часто виходять з ладу електроніка, вихлопна система та коробка передач.

1. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Fullscreen
Land Rover Discovery очолив антирейтинг найненадійніших автомобілів
Фото: Collecting Cars

Рейтинг надійності: 47,8%

Роки випуску: 2004 — 2017

Land Rover Discovery виявився одним з найненадійніших автомобілів в історії бренду. Головна проблема полягає у високій вартості обслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найнадійніші та найненадійніші уживані автомобілі бізнес-класу у віці від 6 до 20 років.