Названо найненадійніші автомобілі віком до 20 років (фото)

Представлені у рейтингу автомобілі часто страждають від поломок. Також враховується вартість ремонту та серйозність несправності.

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Експерти назвали 25 найненадійніших автомобілів у віці від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали близько 25 тисяч власників автомобілів з пробігом. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки дорого їм обходився ремонт.

До рейтингу увійшли 25 найненадійніших автомобілів у різних класах. У лідерах виявилися моделі, які часто страждають від поломок.

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Топ 25 найненадійніших автомобілів у віці від 6 до 20 років:

25. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe страждає від проблем із коробкою передач та зчепленням Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 68,7%

Роки випуску: 2013 — 2018

Близько 35% власників кросовера Hyundai Santa Fe стикалися з поломками. Найчастіше з ладу виходили коробка передач та зчеплення.

24. BMW X1

BMW X1 має проблеми з підвіскою Фото: BMW

Рейтинг надійності: 68,6%

Роки випуску: 2009 — 2015

BMW X1 страждає від проблем із підвіскою. З такими поломками стикалися 29% власників кросовера.

23. Jaguar XE (дизель)

У Jaguar XE часто відбуваються поломки, пов'язані з гальмами та електронікою Фото: Jaguar

Рейтинг надійності: 68,5%

Роки випуску: 2015 — 2022

Дизельна версія британського седана Jaguar XE найчастіше ламається, ніж бензинова модифікація. Близько 48% власників поділилися, що у їхніх автомобілів відбувалися поломки, пов'язані з гальмами та електронікою.

22. Volkswagen Passat (дизель)

Дизельний Volkswagen Passat має не так вже й багато проблем Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 68,3%

Роки випуску: 2005 — 2015

Близько 40% власників дизельного Volkswagen Passat стикалися із поломками. На щастя, багато з них були незначними.

22. Nissan Qashqai (дизель)

Дизельна версія Nissan Qashqai поступається в надійності бензиновим Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 68,3%

Роки випуску: 2007 — 2013

Дизельний Nissan Qashqai виявився не таким надійним, як бензинова версія. Майже половина таких авто страждали від поломок.

20. Dacia Duster

Dacia Duster має безліч проблем з надійністю Фото: Dacia

Рейтинг надійності: 68,2%

Роки випуску: 2013 — 2018

Один із найпопулярніших у Європі кросоверів виявився ненадійним. Приблизно 45% автомобілів виходили з ладу через проблеми з двигуном та електронікою.

19. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf виявився не таким вже й надійним Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 68,1%

Роки випуску: 2009 — 2013

Volkswagen Golf страждає від проблем з підвіскою. Також з ладу часто виходять електроніка та паливна система.

18. Audi Q7

Головною проблемою Audi Q7 є велика кількість електроніки Фото: Audi

Рейтинг надійності: 67,6%

Роки випуску: 2006 — 2015

Audi Q7 оснащений великою кількістю електроніки та різних допоміжних систем, які згодом виходять з ладу. Вартість ремонту у середньому становила від 150 до 1800 доларів.

17. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Дизельна версія Mercedes-Benz C-Class поступається в надійності бензиновим Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 67,5%

Роки випуску: 2007 — 2014

Дизельний Mercedes-Benz C-Class майже не поступається надійності бензиновим версіям моделі. Головна проблема полягає в тому, що автомобілі з таким двигуном були набагато дорожчими у ремонті.

17. Tesla Model S

Tesla Model S поступається в надійності іншим електрокарам бренду Фото: Tesla

Рейтинг надійності: 67,5%

Роки випуску: 2014 — 2022

Електромобіль Tesla Model S виявився найпроблемнішим автомобілем серед усієї лінійки бренду. Близько 64% власників моделі стикалися із поломками.

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15. Jaguar XF

Jaguar XF надто дорогий у ремонті

Рейтинг надійності: 67,3%

Роки випуску: 2015 — 2022

Jaguar XF не так вже й часто виходить з ладу. Головним недоліком моделі є вартість ремонту.

14. Nissan Micra

У Nissan Micra є безліч недоліків Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 66,4%

Роки випуску: 2013 — 2018

Компактний хетчбек Nissan Micra виявився одним із найненадійніших автомобілів серед конкурентів. У моделі є безліч недоліків, головними з яких є часті поломки електроніки та підвіски.

13. Ford Fiesta

У Ford Fiesta часто виходять з ладу електроніка та двигун Фото: Ford

Рейтинг надійності: 65,5%

Роки випуску: 2002 — 2008

Майже половина власників Ford Fiesta повідомили про поломки. Часто вони були пов'язані з електронікою та двигуном.

12. Nissan Qashqai (бензин)

Бензиновий Nissan Qashqai поступається в надійності дизельним версіям Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 64,4%

Роки випуску: 2014 — 2021

Бензинові версії Nissan Qashqai другого покоління частіше виходять з ладу, ніж дизельні. Про поломки розповіли 43% власників таких авто.

11. Volkswagen Golf (дизель)

У дизельного Volkswagen Golf найчастіше виходять з ладу електроніка та гальма Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 61,7%

Роки випуску: 2003 — 2009

Дизельний Volkswagen Golf п'ятого покоління часто страждає від поломок у роботі електроніки та гальмівної системи. Близько 37% таких авто виходили з ладу.

10. Форд Куга

Ford Kuga поступається в надійності новітній моделі Фото: Ford

Рейтинг надійності: 61,6%

Роки випуску: 2008 — 2013

Кросовер Ford Kuga першого покоління сильно поступається у надійності новітній моделі. У автомобіля є проблеми з електронікою та підвіскою.

10. Lexus RX

Lexus RX дорогий в обслуговуванні Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 61,6%

Роки випуску: 2003 — 2009

Lexus RX виявився ненадійним та дорогим у ремонті. Найпоширенішою проблемою виявилися збої у роботі гальмівної системи.

8. Nissan X-Trail

У Nissan X-Trail найчастіше виходять з ладу електроніка та гальма Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 58,3%

Роки випуску: 2014 — 2022

Nissan X-Trail часто страждає від поломок, пов'язаних з електронікою, гальмами та коробкою передач. Іноді власники платили за ремонт майже 2000 доларів.

7. Range Rover Evoque (дизель)

Дизельний Land Rover Range Rover Evoque часто виходить з ладу Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 56,2%

Роки випуску: 2011 — 2019

Range Rover Evoque першого покоління часто виходить з ладу. Більшість власників моделі розповіли про поломки.

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6. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport дуже дорогий в обслуговуванні Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 55,4%

Роки випуску: 2014 — наш час

Позашляховик Land Rover Discovery Sport не тільки часто ламається, а й дуже дорогий в обслуговуванні. Власники платили за ремонт у середньому від 200 до 2000 доларів.

5. Mercedes-Benz C-Class (дизель)

Дизельна версія Mercedes-Benz C-Class поступається в надійності бензиновим Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 54,9%

Роки випуску: 2014 — 2021

Дизельний Mercedes-Benz C-Class частіше виходить з ладу, ніж бензинові версії. Ще однією проблемою є висока вартість ремонту таких автомобілів.

4. Citroen C3

Близько 39% власників Citroen C3 повідомили про поломки Фото: Citroen

Рейтинг надійності: 53,0%

Роки випуску: 2010 — 2016

Компактний хетчбек не так часто стикається з несправностями, проте вони повністю виводять автомобіль з ладу. Про такі проблеми розповіли 39% власників моделі.

3. Peugeot 2008

У Peugeot 2008 часто виникають поломки в роботі вихлопної системи та підвіски Фото: Autocar

Рейтинг надійності: 50,6%

Роки випуску: 2013 — 2019

Збої в роботі вихлопної системи та підвіски стали головною проблемою кросовера. У 44% власників Peugeot 2008 траплялися поломки.

2. Opel Astra (бензин)

Opel Astra страждає від проблем з електронікою та вихлопною системою Фото: Opel

Рейтинг надійності: 50,5%

Роки випуску: 2009 — 2015

Бензиновий Opel Astra виявився проблемнішим, ніж дизельні версії моделі. У авто часто виходять з ладу електроніка, вихлопна система та коробка передач.

1. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery очолив антирейтинг найненадійніших автомобілів Фото: Collecting Cars

Рейтинг надійності: 47,8%

Роки випуску: 2004 — 2017

Land Rover Discovery виявився одним з найненадійніших автомобілів в історії бренду. Головна проблема полягає у високій вартості обслуговування.

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