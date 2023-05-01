Названо найненадійніші автомобілі віком до 20 років (фото)
Представлені у рейтингу автомобілі часто страждають від поломок. Також враховується вартість ремонту та серйозність несправності.
Експерти назвали 25 найненадійніших автомобілів у віці від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти опитали близько 25 тисяч власників автомобілів з пробігом. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки дорого їм обходився ремонт.
До рейтингу увійшли 25 найненадійніших автомобілів у різних класах. У лідерах виявилися моделі, які часто страждають від поломок.
Топ 25 найненадійніших автомобілів у віці від 6 до 20 років:
25. Hyundai Santa Fe
Рейтинг надійності: 68,7%
Роки випуску: 2013 — 2018
Близько 35% власників кросовера Hyundai Santa Fe стикалися з поломками. Найчастіше з ладу виходили коробка передач та зчеплення.
24. BMW X1
Рейтинг надійності: 68,6%
Роки випуску: 2009 — 2015
BMW X1 страждає від проблем із підвіскою. З такими поломками стикалися 29% власників кросовера.
23. Jaguar XE (дизель)
Рейтинг надійності: 68,5%
Роки випуску: 2015 — 2022
Дизельна версія британського седана Jaguar XE найчастіше ламається, ніж бензинова модифікація. Близько 48% власників поділилися, що у їхніх автомобілів відбувалися поломки, пов'язані з гальмами та електронікою.
22. Volkswagen Passat (дизель)
Рейтинг надійності: 68,3%
Роки випуску: 2005 — 2015
Близько 40% власників дизельного Volkswagen Passat стикалися із поломками. На щастя, багато з них були незначними.
22. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надійності: 68,3%
Роки випуску: 2007 — 2013
Дизельний Nissan Qashqai виявився не таким надійним, як бензинова версія. Майже половина таких авто страждали від поломок.
20. Dacia Duster
Рейтинг надійності: 68,2%
Роки випуску: 2013 — 2018
Один із найпопулярніших у Європі кросоверів виявився ненадійним. Приблизно 45% автомобілів виходили з ладу через проблеми з двигуном та електронікою.
19. Volkswagen Golf
Рейтинг надійності: 68,1%
Роки випуску: 2009 — 2013
Volkswagen Golf страждає від проблем з підвіскою. Також з ладу часто виходять електроніка та паливна система.
18. Audi Q7
Рейтинг надійності: 67,6%
Роки випуску: 2006 — 2015
Audi Q7 оснащений великою кількістю електроніки та різних допоміжних систем, які згодом виходять з ладу. Вартість ремонту у середньому становила від 150 до 1800 доларів.
17. Mercedes-Benz C-Class (дизель)
Рейтинг надійності: 67,5%
Роки випуску: 2007 — 2014
Дизельний Mercedes-Benz C-Class майже не поступається надійності бензиновим версіям моделі. Головна проблема полягає в тому, що автомобілі з таким двигуном були набагато дорожчими у ремонті.
17. Tesla Model S
Рейтинг надійності: 67,5%
Роки випуску: 2014 — 2022
Електромобіль Tesla Model S виявився найпроблемнішим автомобілем серед усієї лінійки бренду. Близько 64% власників моделі стикалися із поломками.Важливо
15. Jaguar XF
Рейтинг надійності: 67,3%
Роки випуску: 2015 — 2022
Jaguar XF не так вже й часто виходить з ладу. Головним недоліком моделі є вартість ремонту.
14. Nissan Micra
Рейтинг надійності: 66,4%
Роки випуску: 2013 — 2018
Компактний хетчбек Nissan Micra виявився одним із найненадійніших автомобілів серед конкурентів. У моделі є безліч недоліків, головними з яких є часті поломки електроніки та підвіски.
13. Ford Fiesta
Рейтинг надійності: 65,5%
Роки випуску: 2002 — 2008
Майже половина власників Ford Fiesta повідомили про поломки. Часто вони були пов'язані з електронікою та двигуном.
12. Nissan Qashqai (бензин)
Рейтинг надійності: 64,4%
Роки випуску: 2014 — 2021
Бензинові версії Nissan Qashqai другого покоління частіше виходять з ладу, ніж дизельні. Про поломки розповіли 43% власників таких авто.
11. Volkswagen Golf (дизель)
Рейтинг надійності: 61,7%
Роки випуску: 2003 — 2009
Дизельний Volkswagen Golf п'ятого покоління часто страждає від поломок у роботі електроніки та гальмівної системи. Близько 37% таких авто виходили з ладу.
10. Форд Куга
Рейтинг надійності: 61,6%
Роки випуску: 2008 — 2013
Кросовер Ford Kuga першого покоління сильно поступається у надійності новітній моделі. У автомобіля є проблеми з електронікою та підвіскою.
10. Lexus RX
Рейтинг надійності: 61,6%
Роки випуску: 2003 — 2009
Lexus RX виявився ненадійним та дорогим у ремонті. Найпоширенішою проблемою виявилися збої у роботі гальмівної системи.
8. Nissan X-Trail
Рейтинг надійності: 58,3%
Роки випуску: 2014 — 2022
Nissan X-Trail часто страждає від поломок, пов'язаних з електронікою, гальмами та коробкою передач. Іноді власники платили за ремонт майже 2000 доларів.
7. Range Rover Evoque (дизель)
Рейтинг надійності: 56,2%
Роки випуску: 2011 — 2019
Range Rover Evoque першого покоління часто виходить з ладу. Більшість власників моделі розповіли про поломки.Важливо
6. Land Rover Discovery Sport
Рейтинг надійності: 55,4%
Роки випуску: 2014 — наш час
Позашляховик Land Rover Discovery Sport не тільки часто ламається, а й дуже дорогий в обслуговуванні. Власники платили за ремонт у середньому від 200 до 2000 доларів.
5. Mercedes-Benz C-Class (дизель)
Рейтинг надійності: 54,9%
Роки випуску: 2014 — 2021
Дизельний Mercedes-Benz C-Class частіше виходить з ладу, ніж бензинові версії. Ще однією проблемою є висока вартість ремонту таких автомобілів.
4. Citroen C3
Рейтинг надійності: 53,0%
Роки випуску: 2010 — 2016
Компактний хетчбек не так часто стикається з несправностями, проте вони повністю виводять автомобіль з ладу. Про такі проблеми розповіли 39% власників моделі.
3. Peugeot 2008
Рейтинг надійності: 50,6%
Роки випуску: 2013 — 2019
Збої в роботі вихлопної системи та підвіски стали головною проблемою кросовера. У 44% власників Peugeot 2008 траплялися поломки.
2. Opel Astra (бензин)
Рейтинг надійності: 50,5%
Роки випуску: 2009 — 2015
Бензиновий Opel Astra виявився проблемнішим, ніж дизельні версії моделі. У авто часто виходять з ладу електроніка, вихлопна система та коробка передач.
1. Land Rover Discovery
Рейтинг надійності: 47,8%
Роки випуску: 2004 — 2017
Land Rover Discovery виявився одним з найненадійніших автомобілів в історії бренду. Головна проблема полягає у високій вартості обслуговування.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найнадійніші та найненадійніші уживані автомобілі бізнес-класу у віці від 6 до 20 років.