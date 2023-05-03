В заброшенном гараже нашли один из самых первых Ford Mustang в истории (фото)

Кабриолет Ford Mustang выпустили 14 апреля 1964 года — в день презентации культовой модели. Раритетное авто оснащено 4,2-литровым V8 и автоматической КПП.

В США нашли заброшенный кабриолет Ford Mustang 1964 года. Раритетный автомобиль последние 15 лет простоял в гараже и не выезжал на дороги. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Пробег авто составляет 113 тыс. км Фото: autoevolution.com

Выяснилось, что этот неприметный с виду Ford Mustang первого поколения имеет историческую ценность. Обнаружен один из первых выпущенных автомобилей этой модели.

Кабриолет требует реставрации Фото: autoevolution.com

Официальная презентация Ford Mustang состоялась 14 апреля 1964 года и именно тогда на модель начали принимать заказы. Именно 14 апреля и выпустили конкретно этот кабриолет. Это один из самых старых сохранившихся Mustang, хотя до наших дней дошли и некоторые предсерийные прототипы модели.

Состояние авто – не идеальное, хотя его пробег относительно небольшой – 113 тыс. км. Ford Mustang перекрашен и местами проржавел, а его салон требует химчистки. Двигатель не заводится и, в добавок, нужно заменить поддон картера и бензобак. Тем не менее, авто собираются продать на онлайн-аукционе eBay без реставрации.

Под капотом установлен 4,2-литровый V8 Фото: autoevolution.com

Кабриолет Ford Mustang 1964 года оснащен 4,2-литровым V8 мощностью 164 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 10 с и развивает 170 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружен очень редкий Ford Mustang от McLaren в состоянии нового авто.

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