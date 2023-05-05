Не такие, как все: самые странные автомобили от известных производителей (фото)
Даже самые крупные автопроизводители могут выпускать необычные автомобили, которые нравятся далеко не всем автолюбителям. Среди них есть множество странных моделей с интересными особенностями.
За многолетнюю истории автомобилестроения многие бренды решались на смелые эксперименты, которые не всегда оправдывали ожидания. Фокус расскажет о самых странных автомобилях от известных производителей.
Некоторые автомобили имеют необычный дизайн или конструкцию. В эту подборку вошли только те авто, которые оказались слишком странными.
Самые странные автомобили от мировых производителей:
Acura ZDX
Купе-кроссовер Acura ZDX оказался слишком революционным для своего времени. Покупатели не были готовы к такому смелому объединению двух разных типов кузова.
Alfa Romeo 40/60 hp Aerodinamica
Спортивный автомобиль Alfa Romeo 40/60 hp выпускался с 1913 по 1922 год. В 1914 году был создан необычный прототип Aerodinamica, который мог развивать скорость до 139 км/ч. Его кузов был вдохновлен аэротехнической отраслью и скорее напоминал дирижабль.
Aston Martin Cygnet
Aston Martin Cygnet выпускался с 2011 по 2013 год. Он является более роскошной версией компактного хэтчбека Toyota IQ.
Модель была выпущена ради того, чтобы бренд Aston Martin смог быстро снизить средний показатель вредных выбросов своих автомобилей. Тем не менее далеко не все покупатели были готовы платить около 40 тысяч долларов за такое авто.
Audi A2
Audi A2 выпускался с 1999 по 2005 год и был невероятно революционным автомобилем для своего времени. У хэтчбека не было привычного капота, а заменить масло можно было, открыв лючок на передней панели.
Версия с улучшенным коэффициентом аэродинамического сопротивления 3L в среднем расходовала всего 2,99 литра топлива на 100 км. Тем не менее спорный дизайн оттолкнул многих потенциальных покупателей.
BMW Isetta
Миниатюрный автомобиль BMW Isseta может показаться странным экспериментом, но именно эта модель позволила бренду справиться с послевоенным кризисом. Это авто было очень дешевым и удобным для использования в городе.
Bugatti T57 Coupe by Brown
Оригинальный Bugatti T57 по праву считается одним из самых красивых автомобилей в истории. Несмотря на это французско-британский художник Джеймс Браун в 50-х решил разработать для модели полностью новый кузов.
Автомобиль стал более обтекаемым, но его дизайн оказался спорным. Передняя часть авто стала выглядеть слишком сплюснутой, а сзади появилось странное остекление.
Buick Reatta
В конце 80-х Buick решили выпустить конкурента для японских спорткаров. В итоге получилось странного объединение японского и американского дизайна, которое понравилось не всем автолюбителям.
Cadillac Escalade EXT
Cadillac Escalade в кузове пикап может показаться творением энтузиастов, но такая модификация выпускалась в серийном виде. В начале 2000-х руководство General Motors решило пойти на такой эксперимент, чтобы привлечь новую аудиторию.
Попытка оказалась неудачной, так как немногим людям был нужен роскошный пикап, который был слишком дорогим. Тем не менее эта версия просуществовала на двух поколениях модели.
Chevrolet SSR
Необычный ретро-пикап Chevrolet SSR выпускался с 2003 по 2006 год. Помимо радикального дизайна модель отличалась наличием откидного верха.
Пикап оснащался мощными двигателями V8, которые позволяли ему разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Модель не пользовалась спросом из-за слишком высокой цены.
Chrysler Prowler
Еще одним смелым экспериментом американских инженеров стал родстер Chrysler Prowler. Автомобиль отличался необычным дизайном в стиле хот-родов.
Citroën Mehari
Утилитарный внедорожник выпускался с 1968 по 1988 год. Это был необычный автомобиль с открытым верхом, который часто использовали военные и полицейские.
Daihatsu Midget
Миниатюрный японский грузовик был создан как рабочий транспорт для недалеких перевозок. Спереди на кузове установлено запасное колесо, которое делает внешний вид модели еще более странным.
Dodge Rampage
Легковой пикап Dodge Rampage выпускался всего два года — с 1982 по 1984 год. Главная проблема заключалась в низкой грузоподъемности модели в сравнении с конкурентами.
Ferrari 410 Superamerica Coupe by Carrozzeria Ghia
В 1956 году был создан один из самых необычных спорткаров Ferrari в истории. Его дизайн кардинально отличается от других моделей итальянского бренда и больше напоминает американские авто.
Fiat Multipla
Fiat Multipla мог стать одним из самых популярных семейных автомобилей в Европе. Главной проблемой модели стал спорный дизайн экстерьера и интерьера, который оттолкнул многих потенциальных покупателей.
Ford Thunderbird
Ford Thunderbird был популярным в США кабриолетом, который выпускался с 1950-х. В 2002 году Ford выпустили одиннадцатое поколение модели с ретро-дизайном, который не оценили автолюбители.
Honda That’s
Honda That’s выпускался для японского рынка и был очень маленьким, но практичным автомобилем. У модели было не только странное имя, но и дизайн, который напоминал коробку.
Hyundai Veloster
Hyundai Veloster в основном является стандартным хэтчбеком, за исключением одной важной особенности. С левой стороны расположена только одна боковая дверь, а с правой — две.
Isuzu VehiCROSS
Isuzu VehiCROSS уже изначально выглядит как модифицированный внедорожник. Эта модель отличается высокой проходимостью и смелым дизайном.
Jeep Forward Control
За свою многолетнюю историю Jeep прославились благодаря выпуску внедорожников. В 1950-х бренд выпускал и необычный грузовик Forward Control, ставший прообразом УАЗ "Буханка".
Kia Ray
Kia Ray внешне напоминает уменьшенную копию хэтчбека Soul. Минивэн построен на платформе модели Picanto и является одним из самых компактных автомобилей бренда.
Lamborghini LM002
Большой мощный внедорожник LM002 произвел огромный фурор в 1980-х. Тогда никто и представить не мог, что Lamborghini станут выпускать такой автомобиль.
Lancia Thesis
Успех дорогих автомобилей бизнес-класса во многом зависит от уровня комфорта и оснащения. Тем не менее для покупателей также важен дизайн модели, который у Lancia Thesis был слишком радикальным.
Land Rover Range Rover Evoque Convertible
Land Rover выпускали множество необычных внедорожников. Младшая модель Evoque также была доступна в версии с открытым верхом, которая оказалась ненужной для потенциальных покупателей.
Lincoln MKX
В 2000-х у бренда Lincoln было множество проблем, связанных с финансами. Чтобы справиться с кризисом, бренд решил создать новый кроссовер на базе Mazda, который оказался провальным.
Lotus Europa
Lotus Europa стал первым серийным спорткаром бренда со средним расположением двигателя, который можно было использовать на дорогах общего пользования. Автомобиль получил необычный дизайн и напоминал небольшой универсал.
Mazda AZ-1
В 1990-х Mazda продавала в Японии уникальный автомобиль под суббрендом Autozam. Это было двухместное купе с дверями типа "крыло чайки".
Mercedes-Benz Renntransporter
Mercedes-Benz Renntransporter является грузовым автомобилем, построенным специально для перевозки болидов. Модель получила прозвище "Голубое чудо" и является одним из самых необычных грузовиков в истории.
Mini Moke
Mini Moke выпускался с 1964 по 1993 год. Он задумывался как легкий военный автомобиль с неплохой проходимостью.
Mitsubishi Minica Toppo
Миниатюрный трехдверный хэтчбек отличался высокой крышей и необычным дизайном. Модель была доступна только для японского рынка.
Nissan Pao
Сперва может показаться, что Nissan Pao выпускался в 1960-х, но эта модель появилась только в 1989 году. Тогда бренд решился на смелый эксперимент, выпустив необычный хэтчбек в ретро-стиле.
Opel GT
Второе поколение Opel GT появилось в 2006 году и стало сюрпризом для многих поклонников бренда. Родстер выпускался сразу под несколькими брендами, среди которых Daewoo и Saturn.
Peugeot 1007
Компактный минивэн Peugeot 1007 был идеальным автомобилем для узких европейских улиц. Боковые двери откидывались назад, что позволяло облегчить посадку внутрь в узком пространстве.
Porsche C88
Porsche C88 так и не был запущен в производство, но седан мог стать самой необычной моделью бренда в истории. Концепт был представлен в 1995 году и предназначался для китайского рынка.
Renault Twizy
Самый странный электрокар Renault появился в 2012 году. Модель отличается компактными габаритами и отсутствием боковых дверей.
Škoda Felicia Fun
Skoda Felicia была самой популярной моделью бренда в 1990-х. Бренд выпустил ограниченную серию Fun, которая предназначалась для любителей путешествий. Это был необычный пикап желтого цвета с изображением лягушки на кузове.
Smart Roadster
Smart завоевали популярность благодаря созданию миниатюрных городских автомобилей. В 2003 году бренд представил нетипичный спорткар с открытым верхом, который так и не оправдал ожиданий.
SsangYong Rodius
SsangYong описывали Rodius как "роскошную наземную яхту". Тем не мене общественность раскритиковала модель за спорный дизайн.
Subaru Vivio Bistro
Subaru, как и Nissan, также выпускали необычные автомобили с ретро-дизайном. Одной из таких моделей был хэтчбек Vivio Bistro.
Suzuki Twin
Миниатюрный городской автомобиль Suzuki Twin отличается необычным дизайном с пластиковыми накладками на кузове. Под капотом располагался маломощный 44-сильный двигатель, который не вызывал восторга у автолюбителей.
Toyota Will Cypha
Дизайн Toyota Will Cypha сильно отличается от других автомобилей бренда. Модель выпускалась в начале 2000-х для японского рынка и была довольно прогрессивной для своего времени.
Volkswagen XL1
Volkswagen редко выпускает спортивные автомобили, сосредоточившись на выпуске семейных моделей. В 2013 году был представлен революционный спорткар XL1, который стал демонстрацией технологий бренда.
Автомобиль является гибридом на основе двухцилиндрового турбодизеля и электромотора. Модель расходовала всего 0,9 литра топлива на 100 км.
Volvo 480
Volvo 480 выпускался с 1986 по 1995 год. Автомобиль отличается необычным дизайном со скрытыми передними фарами, которые поднимаются при их включении.
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