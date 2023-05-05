Альтернатива Tesla Semi: Toyota готовит электрические грузовики с ГБО (фото)

Электрические версии Kenworth T680 и Peterbilt 579 предложат в версиях мощностью 415 и 560 л. с. Запас хода превысит 700 км, а заправка займет всего 15 минут.

Концерны Toyota и Paccar анонсировали совместный проект по созданию электрических грузовиков. Две новые модели поступят в производство в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Kenworth T680 сможет проехать 724 км на одной заправке Фото: Toyota

Электрические силовые установки разработки Toyota получат грузовики Kenworth T680 и Peterbilt 579. Седельные тягачи Kenworth уже получили сертификацию в Калифорнии и доступны для заказа в США и Канаде. 10 таких авто сейчас тестируют в порту Лос-Анджелеса.

Электрогрузовики получат по два мотора Toyota суммарной мощностью 415 либо 560 л. с. Они способны буксировать полуприцеп весом до 37 тонн.

Первые 10 Kenworth T680 испытывают в порту Лос-Анджелеса Фото: Toyota

Седельные тягачи не получат большую батарею как их основной конкурент Tesla Semi. Вместо нее установят водородные топливные ячейки, вырабатывающие электроэнергию для моторов.

По данным разработчиков, с полностью заполненными баллонами с водородом Kenworth T680 сможет проехать 724 км. Преимущество такой технологии – быстрая заправка примерно за 15 минут тогда, как заряжать батарею даже в быстром режиме придется не менее часа. В выхлопе водородных авто содержится только пар.

Ранее Фокус рассказывал, что Scania создала батарею для электрогрузовиков с ресурсос 1,5 млн км.

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