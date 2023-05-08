Mercedes, BMW и Maybach: какие роскошные ретро-авто ездили в Киеве 70 лет назад (видео)

На улицах Киева в свое время можно было увидеть очень редкие и недешевые Maybach, Mercedes-Benz и Horch. Стоимость некоторых моделей сейчас исчисляется миллионами долларов.

В это трудно поверить, но 50 лет назад по дорогам Киева ездили дорогие и эксклюзивные иномарки премиум-класса. Сейчас такие авто стоят сотни тысяч и даже миллионы долларов. Об этом рассказали на заседании Исторического Автоклуба.

Импорт авто в СССР был фактически запрещен, но даже в 70-х и 80-х годах на киевских улицах еще можно было встретить трофейные автомобили, конфискованные в Германии и попавшие на территорию Украины после Второй мировой войны. Среди них были настоящие раритеты.

BMW

BMW 335 Фото: скриншот/YouTube

В столице долгое время был зарегистрирован роскошный седан BMW 335. Флагман немецкой марки в 30-х годах был выпущен тиражом в 415 экземпляров. С 90-сильной шестеркой он развивал 145 км/ч. Сейчас этот седан находится в музее BMW в Мюнхене.

Также в Киеве был редкий кабриолет BMW 326 – он принадлежал писательнице Ванде Василевской. Однако больше всего в столице ездило BMW 321, ведь предприятие по их выпуску оказалось в ГДР и даже поставляло машины в СССР.

Horch

Horch 853 Фото: скриншот/YouTube

В Киеве было сразу несколько роскошных Horch моделей 850 и 930, однако самым дорогим и эксклюзивным был кабриолет Horch 853. На нем ездил профессор медицины Алексей Крымов – машину ему подарили за успешную операцию на позвоночнике американского генерала Клея в Германии.

Всего собрано 404 Horch 853. Кабриолет оснащали 5,0-литровой 120-сильной восьмеркой и он развивал 140 км/ч.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 540K Фото: скриншот/YouTube

В Киеве было огромное количество Mercedes-Benz, а самым роскошным из них был бронированный Mercedes-Benz 770K из гаража Геббельса. Выпущено лишь 88 таких машин, из них бронировали только 8. Этим 230-сильным лимузином долгое время пользовался киевский митрополит, а в 1975 году очень редкую машину списали и порезали на металл.

Не менее ценным считается и Mercedes 540K – сейчас такие авто стоят до 10 миллионов долларов. Всего собрали 447 этих спорткаров, из них лишь 25 – в таком кузове кабриолет. Конкретно эта машина принадлежала королю Румынии Михаю І. Родстер был одним из самых быстрых авто своего времени. Он боснащен 180-сильной компрессорной восьмеркой и способен развить 170 км/ч.

Maybach

Maybach SW38 Фото: скриншот/YouTube

Кабриолет Maybach SW38 привез в Киев отец Владимира Высоцкого. Она принадлежала нацистскому преступнику Эберту, занимавшемуся грабежом антиквариата на оккупированных территориях. Выпущено 520 этих роскошных авто с шестицилиндровым мотором мощностью 120 л. с. Специально для Эберта кабриолет доукомплектовали рацией, кобурами для пистолетов и сейфом в багажнике. В 60-х советский чиновник смог вывезти машину в ФРГ, где обменял на новый Mercedes.

Tatra

Tatra T87 Фото: скриншот/YouTube

Чешская компания в 30-х выпускала не только грузовики, но и дорогие легковые автомобили. Их конструкция была весьма инновационной. Так, у Tatra 87 был обтекаемый аэродинамический кузов, а 75-сильный двигатель V8 воздушного охлаждения разместили сзади. В Киеве было три таких автомобиля, причем один из них принадлежал командиру партизанского соединения Сидору Ковпаку.

На одной из Tatra T87 ездил Сидор Ковпак Фото: скриншот/YouTube

Со временем таких авто становилось все меньше из-за отсутствия запчастей к ним. Кроме того, начиная с 80-х многие машины начали продавать иностранным коллекционерам.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружен редчайший спортивный седан BMW M5 E34 ручной сборки.

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