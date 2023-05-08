Неприметный 12-летний BMW выставили на продажу по цене нового Lamborghini (фото)

Спортивное купе BMW 1M 12 лет хранилось в гараже и проехало всего 246 км. Автомобиль полностью оригинальный и выглядит как новый.

В американском Цинциннати выставлено на продажу спорткар BMW 1 Series M Coupe 2011 года. За обычное с виду купе просят 199 990 долларов — как за новый Lamborghini Urus. Подробности авто раскрыли на сайте компании-продавца.

Спорткар оснащен 340-сильным турбомотором

Для справки: новый BMW 1M стоил в четыре раза меньше – от 47 000 долларов. Столь высокая цена BMW 1M обусловлена его сохранностью. Автомобиль практически не ездил и хранился в гараже с климат-контролем – его пробег за 12 лет составляет всего 246 км.

Автомобиль идеально сохранился

Спортивное авто на 100% оригинальное – настоящая капсула времени. Кузов, салон и двигатель выглядят как новые.

В добавок, у купе BMW 1M весьма богатая комплектация – адаптивные фары, бесключевой доступ, навигация, акустика Harmann Kardon, электропривод и подогрев передних сидений. Салон отделан кожей с контрастной прострочкой.

Сиденья спорткара отделаны кожей

BMW 1 Series M Coupe – довольно редкая модель, ведь всего выпущено только 6309 таких авто. Заднеприводное купе оснащено 3,0-литровой турбошестеркой на 340 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Оно разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает 250 км/ч. Визуально заряженная версия отличается от стандартного купе BMW 1 Series обвесом и расширенными крыльями.

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