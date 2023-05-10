Названы самые надежные компактные автомобили с пробегом (фото)

Представленные в рейтинге модели редко сталкиваются с поломками. Всего эксперты выделили 25 авто возрастом до 20 лет с высокой надежностью.

Эксперты назвали самые надежные компактные городские автомобили с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

В Великобритании совместно со страховой компанией MotorEasy было проведено масштабное исследование, в рамках которого около 25 000 водителей рассказали об опыте эксплуатации своих авто. Также они поделились, насколько дорого им обходился ремонт.

В рейтинг вошли 25 самых надежных компактных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет. Они редко доставляют проблемы своим владельцам.

ТОП-25 самых надежных подержанных компактных автомобилей:

25. Hyundai i10

У Hyundai i10 чаще всего выходят из строя электроника и топливная система Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 85,3%

Годы выпуска: 2008 — 2013

Около 33% владельцев Hyundai i10 сталкивались с поломками. Чаще всего из строя выходили электроника и топливная система.

24. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa отлично подходит для начинающих водителей Фото: Opel

Рейтинг надежности: 86,6%

Годы выпуска: 2014 — 2019

Opel Corsa часто выбирают начинающие водители. Модель имеет простое управление и редко выходит из строя.

23. Ford Fiesta (бензин)

Бензиновый Ford Fiesta надежнее дизельных версий модели Фото: Ford

Рейтинг надежности: 87,4%

Годы выпуска: 2008 — 2017

Бензиновые версии Ford Fiesta ломаются реже, чем дизельные. Основная проблема состоит в надежности подвески.

22. Hyundai i20

Hyundai i20 обладает отличной надежностью Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 88,1%

Годы выпуска: 2015 — 2020

Хэтчбек Hyundai i20 недорогой в обслуживании автомобиль с отличной надежностью. Только у 21% владельцев случались поломки.

21. Volkswagen Polo

Многие поломки Volkswagen Polo были связаны с электроникой Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 88,7%

Годы выпуска: 2009 — 2017

Примерно 22% владельцев Volkswagen Polo сообщили о поломках. Многие из них связаны с электроникой.

20. Peugeot 207

У Peugeot 207 редко возникают серьезные поломки Фото: Peugeot

Рейтинг надежности: 89,2%

Годы выпуска: 2006 — 2012

У Peugeot 207 редко возникают серьезные поломки. Многие автомобили удавалось отремонтировать достаточно быстро и дешево.

19. Hyundai i20

У Hyundai i20 есть проблемы с кузовом и электроникой Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 90,0%

Годы выпуска: 2009 — 2015

Всего у 21% владельцев Hyundai i20 случались поломки. В основном они были связаны с кузовом и электроникой.

18. Audi A1

Audi A1 оказался самым надежным автомобилем бренда Фото: Audi

Рейтинг надежности: 90,1%

Годы выпуска: 2010 — 2018

Самая компактная модель Audi оказалась одной из самых надежных. Слабым местом Audi A1 является электроника.

17. Skoda Fabia

Чаще всего у Skoda Fabia выходят из строя кондиционер и аккумулятор Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 90,3%

Годы выпуска: 2015 — 2021

Около 18% владельцев Skoda Fabia беспокоили проблемы с кондиционером и аккумулятором. К счастью, многие поломки удавалось устранить в краткие сроки.

16. Mini Cooper (бензин)

Бензиновые версии MINI Cooper оказались надежнее дизельных Фото: MINI

Рейтинг надежности: 90,4%

Годы выпуска: 2014 — наше время

Бензиновый хэтчбек Mini Cooper оказался довольно надежным. Только у 13% автомобилей были обнаружены поломки.

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15. Toyota Yaris

Только у 19% Toyota Yaris случались поломки Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 91,9%

Годы выпуска: 2006 — 2011

Около 19% владельцев Toyota Yaris сообщили о поломках. Многие из них были связаны с аккумулятором.

14. Nissan Micra

Nissan Micra дешевый в обслуживании Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 92,0%

Годы выпуска: 2002 — 2010

Главным преимуществом Nissan Micra является низкая стоимость обслуживания. Владельцы в среднем платили около 250 долларов за ремонт своих автомобилей.

13. Dacia/Renault Sandero

Ремонт Renault Sandero часто проводится за счет производителя Фото: Renault

Рейтинг надежности: 92,1%

Годы выпуска: 2013 — 2020

Только у 25% автомобилей модели Sandero были обнаружены поломки. Многие неисправности были устранены за счет производителя.

12. Kia Picanto

У Kia Picanto редко возникают серьезные поломки Фото: Kia

Рейтинг надежности: 92,2%

Годы выпуска: 2011 — 2017

Самый компактный автомобиль Kia обладает достойной надежностью. Только у 18% автомобилей возникали поломки.

11. Kia Rio

Kia Rio недорогой в обслуживании автомобиль Фото: Kia

Рейтинг надежности: 92,6%

Годы выпуска: 2011 — 2017

Kia Rio редко выходит из строя. Самой распространенной проблемой модели являются тормозная система и электроника.

10. Hyundai i10

Новый Hyundai i10 надежнее своего предшественника Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 92,8%

Годы выпуска: 2014 — 2020

Новое поколение Hyundai i10 оказалось надежнее своего предшественника. Главным недостатком модели является проблема с надежностью тормозной системы.

9. Citroen C1

Citroen C1 отличается отличной надежностью Фото: Citroen

Рейтинг надежности: 93,3%

Годы выпуска: 2014 — наше время

Citroen C1 оказался самой надежной моделью французского автопроизводителя. Единственной проблемой является тормозная система.

9. Skoda Citigo

Skoda Citigo расходует менее 6 литров топлива на 100 км Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 93,3%

Годы выпуска: 2012 — 2020

Skoda Citigo обладает не только отличной экономностью, но и надежностью. Только у 13% автомобилей были обнаружены неисправности.

7. Honda Jazz

Honda Jazz ценят за высокую практичность Фото: Honda

Рейтинг надежности: 94,3%

Годы выпуска: 2008 — 2015

У 14% автомобилей модели Honda Jazz были обнаружены поломки. В основном они были связаны с кондиционером и кузовом.

6. Mazda 2

Mazda 2 оказалась недорогой в обслуживании Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 95,5%

Годы выпуска: 2007 — 2015

Mazda 2 оказалась очень надежным автомобилем. Только у 8% авто происходили поломки.

5. Volkswagen Up

Volkswagen Up редко сталкивается с поломками Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 96,9%

Годы выпуска: 2012 — наше время

Volkswagen Up оказался надежнее соплатформенных Skoda Citigo и Seat Mii. Около 17% владельцев модели сообщили о поломках.

4. Hyundai iX20

Hyundai iX20 довольно практичный автомобиль Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 97,0%

Годы выпуска: 2010 — 2019

Микровэн Hyudai iX20 оказался не только практичным, но и надежным. Многие поломки удавалось устранить быстро и дешево.

3. Suzuki Swift

Suzuki Swift страдает от проблем с аккумулятором Фото: Suzuki

Рейтинг надежности: 98,1%

Годы выпуска: 2010 — 2017

Единственной проблемой Suzuki Swift оказался аккумулятор. С такой поломкой сталкивались около 6% владельцев модели.

2. Toyota Yaris

Toyota Yaris редко сталкивается с поломками Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 98,6%

Годы выпуска: 2011 — 2020

Toyota Yaris оказался очень надежным автомобилем. Чаще всего поломки были связаны с подвеской.

1. Honda Jazz

Honda Jazz возглавил рейтинг самых надежных компактных автомобилей Фото: Honda

Рейтинг надежности: 100%

Годы выпуска: 2015 — 2020

Все владельцы Honda Jazz рассказали, что у них не происходили серьезные поломки во время эксплуатации. Они также отметили высокую практичность модели.

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