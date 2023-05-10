Новый L200 и кроссовер за $20 000: Mitsubishi представят четыре модели в 2023 году (фото)

Mitsubishi анонсировали возвращение Colt и новый L200. Кроме того, в модельном ряду японской марки появятся внедорожный минивэн и недорогой компактный кроссовер.

Mitsubishi активно обновляют свой модельный ряд. До конца нынешнего года в линейке появятся сразу четыре новые модели разных классов. Их подробности раскрыли на официальном сайте бренда.

Mitsubishi обновляют модельный ряд Фото: Mitsubishi

Важнейшей новинкой является пикап Mitsubishi L200 следующего поколения, который покажут уже в июне. Он станет крупнее и агрессивнее на вид, а также породнится с Nissan Navara – будет использовать его платформу. Авто оснастят новым 2,5-литровым турбодизелем.

Mitsubishi Colt Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Colt станет близким родственником Renault Clio – от собрата он будет отличаться только дизайном передней части. Скорее всего, его предложат исключительно в 140-сильной гибридной версии.

Гибридом станет и внедорожный минивэн Mitsubishi XPander следующего поколения. Четвертой моделью Mitsubishi 2023 года будет бюджетный компактный кроссовер с ярким дизайном – серийная версия концепт-кара XFC. Известно, что он получит бензиновый двигатель и полный привод с режимами для разных типов бездорожья, а его стоимость стартует с $20 000.

Концепт-кар Mitsubishi XFC является предвестником бюджетного кроссовера Фото: Mitsubishi

Ранее стало известно, что Mitsubishi кардинально изменят свой модельный ряд и за 5 лет презентуют сразу 16 новых моделей, а с 2035 года компания будет выпускать исключительно гибриды и электромобили.

Также Фокус сообщал, что Mitsubishi вскоре снимут с производства свой новейший кроссовер.