Ford презентовал недорогой семейный электромобиль с богатым оснащением (фото)

Ford Tourneo Courier теперь доступен не только в бензиновой, но и в электрической версии. Минивэн оснастили 136-сильным электромотором, а его комплектацию расширили.

В Дании представили новый Ford Tourneo Courier. Компактный минивэн поступит в производство с конца 2023 года на румынском предприятии концерна. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Дизайн минивэна стал более угловатым Фото: Ford

Минивэн представили как в бензиновой версии, так и в электриеском исполнении e-Tourneo. Электрокар станет конкурентом Renault Kangoo Electric и Peugeot e-Rifter. Цена пока не сообщается, но известно, что это будет самый дешевый пассажирский электромобиль Ford.

Новый Ford Tourneo 2024 является пассажирской версией недавно презентованного фургона Transit Courier. У него такой же угловатый двухобъемный дизайн с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и изогнутыми фарами. В линейке появится внедорожный вариант Active с пластиковым обвесом.

Версия Active получила пластиковый внедорожный обвес Фото: Ford

В салоне Ford Tourneo 2024 на передней панели установлены два дисплея – цифровой щиток приборов и 12-дюймовый тачскрин мультимедиа.Базовая комплектация включает камеру заднего вида, круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания знаков и контроля усталости водителя.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Ford

Сообщается, что минивэн просторнее модели прошлого поколения, а его багажник вырос сразу на 44% — до 570-2162 л. Кроме того, появился 44-литровый отсек спереди.

Электромобиль Ford e-Tourneo оснащен 136-сильным мотором. Емкость батареи и запас хода не сообщают, но известно, что зарядка в домашних условиях займет менее 6 часов, а от быстрой станции на 80% — 35 минут.

Объем багажника вырос до 570-2162 л Фото: Ford

Бензиновый Ford Tourneo оснастят 1,0-литровым 125-сильным турбодвигателем. Он будет доступен с 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что доступный семейный минивэн готовят и General Motors.

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