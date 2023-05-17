Быстрее "Формулы-1": хорватский электромобиль стал самым скоростным авто в мире (видео)
Электромобиль Rimac Nevera продолжает бить мировые рекорды скорости и разгона. Сверхмощный 1914-сильный суперкар из Хорватии стартует до 100 км/ч менее чем за 2 с.
Электрический суперкар Rimac Nevera отметился новыми достижениями. За один день он установил сразу 23 мировых рекорда. Видео заездов появилось на Youtube-канале хорватского автопроизводителя.
Рекордные заезды осуществлялись на автодроме ATP в немецком Папенбурге. Замеры производили две независимые команды с высокоточным оборудованием.
Мировые рекорды устанавливал абсолютно серийный электромобиль Rimac Nevera, обутый в дорожные шины Michelin Cup 2 R. Авто окрасили в черный и зеленый цвета – именно такой окрас был у первого электрокара Мате Римака на базе BMW 3 Series E30.
Суперкар Rimac Nevera обновил ряд своих же рекордов, установленных ранее. Он разогнался до 100 км/ч за 1,82 с, а классические ¼ мили (402 м) с места преодолел за 8,2 с. Таким образом это самый быстрый автомобиль в мире по разгону – болиды "Формулы-1" медленнее.
Кроме того, зафиксированы такие мировые рекорды Rimac Nevera 2023:
- разгон до 200 км/ч – за 4,42 с;
- 0-300 км/ч – 9,23 с;
- 0-400 км/ч – 21,32 с;
- 100-200 км/ч – 2,59 с;
- 0-100-0 км/ч – 4,03 с;
- 0-200-0 км/ч – 8,86 с;
- 0-300-0 км/ч – 15,7 с;
- 0-400-0 км/ч – 29,94 с.
Также электромобиль Rimac Nevera продемонстрировал рекордный тормозной путь – для остановки со 100 км/ч ему понадобилось всего 29,12 м.
Напомним, что новый Rimac Nevera 2023 оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л. с. Его максимальная скорость ограничена на 412 км/ч, то есть это самый быстрый электромобиль в мире.
Ранее Фокус сообщал, что Bugatti показали свой самый быстрый автомобиль, способный развить 500 км/ч.
Также мы писали, что 16-летний Ford случайно установил мировой рекорд скорости.