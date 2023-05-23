Внедорожный спорткар: презентован мощный пикап Ford для экстремальных условий (фото)

Мощность двигателя Ford Ranger Raptor довели до внушительных 500 л. с. Проходимость пикапа улучшилась благодаря усиленной подвеске и внедорожным шинам.

У Ford Ranger 2023 появилась новая заряженная версия VelociRaptor 500. Разработали ее в техасском ателье Hennessey, которое уже не один год выполняет тюнинг Ford. Об этом сообщается на его официальном сайте.

За основу взят спортивный Ford Ranger Raptor с 3,0-литровым бензиновым V6 твин-турбо. В двигателе заменили интеркулер и систему впуска, а также перенастроили блок управления. Мощность увеличилась с 405 до 500 л. с., а максимальный крутящий момент вырос с 580 до 745 Нм. Ранее таким же образом тюнинговали внедорожник Ford Bronco Raptor.

Пикап получил внедорожную резину и стальные бамперы Фото: Hennessey

С 10-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает около 5 с. В добавок, звук шестерки стал сочнее благодаря новой выхлопной системе. Кроме того, пикап Ford Ranger получил усиленную подвеску с новыми амортизаторами.

Тюнинг Ford Ranger Raptor также включает стальные бамперы с дугами и огромные 35-дюймовые шины для бездорожья. В салоне появились новые коврики, а сиденья украсили логотипами Hennessey.

Новый Hennessey VelociRaptor 500 поступит в производство с четвертого квартала нынешнего года и за первые 12 месяцев планируют собрать 200 таких пикапов. Стоимость доработки составляет $24 950, еще $56 960 нужно отдать за донора – новый Ford Ranger Raptor.

Ранее Фокус сообщал, что пикап Ford превратили в очень дешевый дом на колесах.

Также мы писали, что Ford показал недорогой семейный электромобиль.