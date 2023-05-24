Рассекречен самый дешевый "Москвич": это опять "китаец" (фото)

Новый "Москвич" оказался компактным китайским JAC JS3. Бюджетный кроссовер уже давно представлен на украинском рынке.

В линейке "Москвича" появится новая начальная модель. Как и другие авто марки, она будет китайским JAC. Видео с кроссовером опубликовал глава Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Китай.

JAC JS3 представлен на украинском рынке Фото: JAC

В ролике кроссовер проходит краш-тесты – их проводят специально для делегации, включающей представителей "Москвича". На видео видно, что на самом деле это JAC JS3.

Базовая версия получила климат-контроль и камеру заднего вида Фото: JAC

Кроссовер JAC JS3 – обновленная версия модели S3 (ранее она побывала на тесте Фокуса) с измененной передней частью и освеженным салоном. Китайский кроссовер уже продается в Украине и оснащен камерой заднего вида, климат-котролем, круиз-контролем и датчиком света в базовой версии.

Новый JAC JS3 оснащают 1,6-литровым 119-сильным двигателем. Модель доступна предлагают с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.

JAC JS3 – один из самых дешевых кроссоверов китайской марки. В Украине его цена стартует с 660 000 гривен ($18 000), однако новый "Москвич" может быть ощутимо дороже. Дело в том, что старший кроссовер "Москвич 3" в РФ заметно дороже, чем его близнец JAC JS4 на украинском рынке.

Также Фокус сообщал, что под маркой "Москвич" будут выпускать и большой хэтчбек D-класса JAC.