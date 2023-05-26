Для Британии и не только: в интернете показали уникальную "Таврию" с правым рулем (фото)

Праворульный ЗАЗ-11022 создали в 1991 году для стран с левосторонним движением. Некоторые машины получили инжекторные двигатели на 10 лет раньше, чем "Таврии" для украинского рынка.

Мало кто знает, что ЗАЗ-1102 "Таврия" в начале 90-х поставляли в Западную Европу. Были созданы специальные экспортные версии модели, причем даже праворульные. Об этом пишет сайт Hyser.

Часть ЗАЗ-11022 попала на Мальту

"Таврия" с правым рулем (версия получила обозначение ЗАЗ-11022) была создана в 1991 году для стран с левосторонним движением. Сразу несколько таких авто поставили в Великобританию через дилера Lada UK (ВАЗ также поставляли в Британию с правым рулем). Машины поставили на учет, но сертификацию они не прошли.

Праворульные ЗАЗ-11022 в Великобритании Британская реклама "Таврии"

Позже несколько ЗАЗ-11022 появились на Мальте. Со временем они оказались в Италии и Греции, хотя в этих странах правостороннее движение.

С технической точки зрения большинство ЗАЗ-11022 мало чем отличались от стандартной "Таврии", помимо расположения руля. Впрочем, некоторые авто получили 1,2-литровые моторы с впрыском топлива. Напомним, что в Украине "Таврии" с инжектором начали продавать только 10 лет спустя.

"Таврия" для Британии внутри мало чем отличается от стандартной модели

Несколько ЗАЗ-11022 сохранились до наших дней. Примечательно, что автомобили зарегистрированы не только в западноевропейских странах, но и, например, в Азербайджане.

Ранее Фокус сообщал, что "горбатый" ЗАЗ-965 тоже выпускали с правым рулем, но его не экспортировали, а поставляли на внутренний рынок.

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