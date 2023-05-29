General Motors готовят недорогой электропикап: первые изображения и подробности (фото)

Электромобиль Chevrolet сопоставим по размерам с Ford Ranger, а его начальная цена составит менее $40 000. Пикап отличается выразительным обтекаемым дизайном.

В линейке Chevrolet вскоре может появиться компактный электрический пикап. Первые рендеры модели опубликовали на официальной странице концерна General Motors в Instagram.

Новый пикап Chevrolet визуально похож на старшую модель Silverado EV. У него выраженный "нос" и тоненькие диодные фары. Сзади обращают на себя внимание фонари на всю ширину кузова. У авто высокий клиренс и огромные внедорожные шины.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: General Motors

По размерам новинка сопоставима с Chevrolet Colorado или Ford Ranger. Электромобиль Chevrolet четырехдверный, однако видно, что задние двери короче передних и открываются против движения. Впрочем, не исключено, что появится версия с четырьмя полноценными дверьми.

Подробности новой модели пока держат в секрете. Ожидается, что пикап Chevrolet построят на платформе Ultium, как и все новые электрокары от General Motors. Как правило, внедорожные модели на этой архитектуре оснащены двумя электромоторами и полным приводом, а их запас хода превышает 480 км. Цена авто будет ниже, чем у Chevrolet Silverado EV, который стартует с $39 900.

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