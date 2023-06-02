Тест-драйв электромобиля Hyundai Ioniq 6: яркий символ прогресса

Новый Hyundai Ioniq 6 — один из самых неординарных электромобилей на украинском рынке. Фокус узнал, что прячется под футуристическим кузовом седана и какими передовыми технологиями может удивить электрокар.

Обтекаемый купеобразный дизайн и мощная электрическая установка, камеры вместо зеркал заднего вида и парковка на автопилоте с пульта. Думаете, речь идет о баснословно дорогой представительской модели? Нет, перед нами – новый Hyundai Ioniq 6, один из самых ярких электрокаров на украинском рынке.

Hyundai Ioniq 6 кардинально отличается по дизайну от собрата Ioniq 5 Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 2023 – вторая модель марки, построенная на современной электрической платформе E-GMP. Ближайшим ее родственником является кроссовер Ioniq 5, хотя родство это не просматривается, ведь две модели кардинально отличаются по дизайну.

Остаться незамеченным не получится

Стиль Hyundai Ioniq 6 можно охарактеризовать, как футуризм с элементами ретро. Если во внешнем виде Ioniq 5 господствуют грани, то здесь преобладают стремительные плавные линии. Низкий изогнутый капот, аркообразная крыша и короткий передний свес кузова делают Hyundai Ioniq 6 классическим четырехдверным купе. Крупные каплевидные фары оснащены современной матричной оптикой, а дверные ручки выполнены выдвижными.

Седан отличается стремительным профилем с покатой крышей Фото: Тарас Брязгунов

Не менее эффектно выглядит и задняя часть Hyundai Ioniq 6. Крупный спойлер и фонари на всю ширину кузова заставляют вспомнить классические Porsche 911 90-х (хотя, конечно, о прямом копировании речь не идет).

Новый Hyundai Ioniq 6 подобно магниту притягивает всеобщее внимание и многие интересуются и расспрашивают об авто. Остаться незамеченным в таком электрокаре точно не получится, хотя имиджевая модель и должна быть броской.

Следует отметить, что дизайн Hyundai Ioniq 6 не только эффектный, но и эффективный. Аэродинамика седана хорошо проработана и у него очень низкий коэффициент лобового сопротивления – 0,21. По размерам седан относится к D-классу.

Большой спойлер выполнен в духе Porsche 911 Turbo Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Hyundai Ioniq 6 2023:

длина – 4850 мм;

ширина – 1880 мм;

высота – 1495 мм;

колесная база – 2950 мм.

Минимализм и хай-тек – салон Hyundai Ioniq 5

В салоне преобладает минималистский стиль и здесь уже просматривается родство с Hyundai Ioniq 5. В отделке эко-кожа сочетается с пластиком, полученным путем вторичной переработки. Педали украшены металлическими накладками, причем на акселераторе появился значок "+", а на тормозе – "–".

Двухспицевый руль снабжен наплывами в районе хвата рук. Вместо логотипа Hyundai на нем установлены диоды, меняющие цвет в зависимости от выбранного режима езды. На рулевую колонку вынесен и селектор трансмиссии, причем своим дизайном он повторяет подрулевые переключатели и смотрится очень стильно.

На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея Фото: Тарас Брязгунов

12,3-дюймовые дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа сгруппированы в один блок. Их показания хорошо считываются, а графику можно менять – доступны светлая и темная темы. Кроме того, данные проецируются на лобовое стекло, причем с дополненной реальностью.

Мультимедиа в Hyundai Ioniq 6 2023 работает быстро, а ее меню понятное. У электрокара неплохая навигация, а еще добавлены интересные "фишки". К примеру, вместо музыки можно включить звуки природы – лес, водопад или морской прибой.

Для облегчения навигации в меню предусмотрены кнопки. А вот переключатели климат-контроля выполнены сенсорными, что затрудняет пользование ими на ощупь. Интересная деталь: кнопки электростеклоподъемников размещены на центральной консоли, а не в дверях.

Показания виртуальной приборки хорошо считываются Графику виртуальной панели приборов можно изменить В режиме Sport в графике появляются красные акценты Вместо музыки можно включить звуки живой природы

Сама центральная консоль выполнена двухуровневой. Снизу находится ниша, куда можно положить небольшую сумку, а сверху – беспроводная зарядка для смартфонов и подстаканники. Нестандартно выполнен перчаточный ящик – он у Hyundai Ioniq 6 выдвижной. Бокс в подлокотнике довольно большой и в нем установлены два разъема USB-C.

Комфортабельный, но не самый просторный

Посадка в Hyundai Ioniq 6 низкая, как и положена седану-купе. Передние сиденья очень комфортабельные и с хорошей боковой поддержкой. Диапазон электрических регулировок очень широкий, поэтому удобная позиция подбирается быстро. Мало того, спинки передних сидений можно разложить, если хочется вздремнуть.

Также предусмотрены подогрев и вентиляция, обогревается и руль. Но включать их приходится в меню мультимедиа, а это неудобно – хотелось бы физических кнопок.

Передние сиденья комфортабельные и имеют широкий диапазон регулировок Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду немного места над головой Фото: Тарас Брязгунов

Обзорность вперед и по сторонам неплохая, а вот с обзором назад хуже. Во-первых, заднее стекло небольшое, а, во-вторых, экраны камер-зеркал расположены не очень удобно – привыкнуть к ним сложно.

Впрочем, новый Hyundai Ioniq 6 доступен и с привычными зеркалами. А вот камеры для "слепых" зон – очень полезная функция: при перестроении картинка с них выводится на щиток приборов.

Пересядем на второй ряд. Пространства для ног здесь в избытке, ведь колесная база у авто немалая. А вот запас над головой небольшой – за стильную линию крыши приходится расплачиваться. Мне при росте 176 см места хватает, а вот более высоким пассажирам будет тесновато.

Передние кресла можно разложить Фото: Тарас Брязгунов

К услугам задних пассажиров – подогрев сидений, отдельные дефлекторы вентиляции и пара портов USB-C. К тому же, есть возможность отодвинуть кресло переднего пассажира прямо со второго ряда, ведь на его спинке продублированы кнопки электропривода.

Багажник Hyundai Ioniq 6 2023 довольно небольшой, по меркам D-класса – 401 л. К тому же его проем узковат. Зато крышка получила электропривод. Под полом предусмотрена ниша, также небольшой отсек есть спереди (в заднеприводной версии он больше).

Объем багажника Hyundai Ioniq 6 составляет 401 л Под полом предусмотрено отделение У полноприводной версии переднего багажника практически нет

По-богатому — комплектация Hyundai Ioniq 6

Новый Hyundai Ioniq 6 в Украине предложен только в богато оснащенных версиях. Уже в "базе" есть бесключевой доступ, электропакет, раздельный климат-контроль, камера, акустика Bose, люк, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок, парктроник.

В версии Top добавлены камеры кругового обзора, проекция на лобовое стекло и парковочный автопилот с функцией дистанционного управлением с пульта.

Камеры вместо зеркал — опция для Hyundai Ioniq 6 Фото: Тарас Брязгунов Дисплеи-зеркала расположены не очень удобно Фото: Тарас Брязгунов

Естественно, у авто богатый набор систем безопасности — 7 подушек, автоматическое торможение, упреждение столкновений на перекрестке, удержание в полосе, распознавание знаков, контроль "слепых" зон. Электрокар сигнализирует об усталости водителя и о "забытых" задних пассажирах.

Электронные системы в общем работают без замечаний. Понравились плавная работа технологии удержания в полосе, а автопарковка с пульта сразу привлекает всеобщее внимание на стоянке, ведь за рулем авто никого нет.

Динамика Hyundai Ioniq 6 2023

Тестовый электромобиль Hyundai Ioniq 6 оснащен двумя моторами, суммарно выдающими 325 л. с. Огромные 605 Н∙м крутящего момента в распоряжении практически сразу, поэтому на недостаток тяги грех жаловаться.

Весь свой потенциал Hyundai Ioniq 6 лучше все реализует в спортивном режиме – спринт до 100 км/ч занимает 5,1 с. Примечательно, что даже после 120-130 км/ч уверенный разгон продолжается, хотя многие электрокары на больших скоростях усмиряют свой пыл.

Перчаточный ящик Hyundai Ioniq 6 выполнен выдвижным Бокс в подлокотнике прячет разъемы USB-C Кнопки электростеклоподъемников вынесены на центральную консоль Сиденье переднего пассажира можно сдвинуть со второго ряда с помощью кнопок на спинке Для задних пассажиров предусмотрены вентиляционные дефлекторы и USB-порты

В режиме Eco электромобиль спокойнее, но все равно довольно резво стартует со светофора – для города этого вполне достаточно.

Интересно, что по желанию в мультимедиа можно имитировать звук двигателя. Звучит новый Hyundai Ioniq 6 весьма специфически – как звездолет из фантастического фильма.

Батарея и запас хода Hyundai Ioniq 6

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 оснащен батареей на 77,4 кВт∙ч и по паспорту обладает запасом хода в 583 км (по циклу WLTP). У нас при активной езде с включенным климат-контролем среднее потребление электроэнергии составило около 18 кВт∙ч на 100 км, то есть не экономя можно легко проехать свыше 430 км.

Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 кВт Фото: Тарас Брязгунов

Важная деталь: благодаря хорошей аэродинамике на трассе заряд батареи расходуется умеренно, хотя у многих электрокаров на больших скоростях он снижается буквально на глазах.

У Hyundai Ioniq 6 800-вольтная система, то есть он поддерживает сверхскоростную зарядку мощностью до 350 кВт. В таком режиме можно пополнить заряд батареи на 80% всего за 18 минут (разъем CCS 2), только вот в Украине столь мощных зарядных станций практически нет. Также поддерживается функция двунаправленной зарядки V2L – электрокар может выполнять роль большого павербанка и питать электроприборы.

Hyundai Ioniq 6 легко преодолеет более 400 км без подзарядки Фото: Тарас Брязгунов

Как управляется новый Hyundai Ioniq 6

Седан Hyundai Ioniq 6 обладает весьма мягкой подвеской, что вкупе с 18-дюймовыми колесами обеспечивает неплохой комфорт езды. Неровности на дорогах плавно поглощаются. Курсовая устойчивость на больших скоростях у седана хорошая, а в салоне тихо и лишь шины дают о себе знать.

Вместе с тем, благодаря низкому центру тяжести (его обеспечивает батарея в днище) электрокар очень мало кренится в виражах. Руль не самый информативный, но авто быстро и послушно реагирует на его поворот и уверенно маневрирует. Новый Hyundai Ioniq 6 нельзя назвать спорткаром с отточенной управляемостью, но он приятен в управлении.

Электромобиль стартует до 100 км/ч за 5,1 с и уверенно набирает скорость даже после 120-130 км/ч Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль Hyundai Ioniq 6 уверенно замедляется, а интенсивность тормозной рекуперации настраивается подрулевыми лепестками (есть четыре режима. В самом агрессивном четвертом режиме можно ездить без педали тормоза — авто тормозит, если отпустить газ. Хотя более комфортабельным является третий режим — там и замедление плавное, и батарея подзаряжается достаточно.

Цена Hyundai Ioniq 6 в Украине

Новый Hyundai Ioniq 6 стоит от 1 998 600 гривен за базовую 151-сильную версию с батареей емкостью 53 кВт∙ч. Заднеприводная 229-сильная модификация с батареей на 77,4 кВт∙ч стартует с 2 175 700 гривен, ну а топовый полноприводной вариант мощностью 326 л. с. – это минимум 2 333 100 гривен. С одной стороны, это немало, а с другой – основные конкуренты Tesla Model 3 и Mercedes-Benz EQE не дешевле.

Пиксельная матричная оптика — "фишка" Hyundai Ioniq 6 Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Hyundai Ioniq 6 – символ прогресса южнокорейской марки, ведь он вобрал в себя все современные технологии. Это своего рода имиджевая модель, символ прогресса, и вау-фактор здесь играет огромную роль — автомобиль создан, чтобы привлекать к себе внимание. Да, новые технологии никогда не были дешевыми, хотя нельзя сказать, что электрокар дороже конкурентов.

Плюсы Hyundai Ioniq 6:

богатое оснащение;

комфортабельная езда;

достаточно большой запас хода;

хорошая динамика.

Минусы Hyundai Ioniq 6:

неудобные зеркала-камеры;

мало места над головой на втором ряду;

небольшой багажник.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 2023