Новый рекорд: в Украине продали на аукционе ретро-авто за $100 000 (фото)
ГАЗ-12 ЗИМ принадлежал коллекционеру Тарасу Демкуре из Тернополя. Он решил распродать свои раритетные авто и направить средства на помощь защитникам Украины и восстановление страны.
В Украине установлен рекорд стоимости ретро-авто, проданного на аукционе. На форуме Grain Ukraine Conference винтажный ГАЗ-12 ЗИМ 1953 года ушел с молотка за 100 000 долларов. Об этом сообщает Авто24.
Отреставрированный ГАЗ-12 ЗИМ ранее хранился в коллекции Тараса Демкуры из Тернополя, также включающей авто Гитлера и Брежнева. Напомним, что он решил распродать свои машины и направить вырученные средства на помощь защитникам Украины и восстановление страны.
Именно поэтому за ГАЗ-12 ЗИМ отдали столь большие деньги. Покупателем авто стал бизнесмен Борис Шестопалов – он заплатил 50 000 долларов, а компания QTerminals удвоила сумму.
За эти деньги будет закуплен протез для фермера Михаила, ставшего на защиту Украины и потерявшего руку во время боевых действий. Остальные средства направят на клинику протезирования Superhumans Center. К слову, на этот же центр передал деньги, вырученные за Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри, и Андрей Данилко.
ГАЗ-12 ЗИМ выпускали с 1949 по 1959 годы. 5,5-метровый представительский седан оснащался 3,5-литровой 90-сильной шестеркой и мог развивать 120 км/ч.
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