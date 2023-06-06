Цена как у Duster и богатое оснащение: представлен самый дешевый кроссовер Honda (видео)
Новая Honda Elevate будет стоить от 14 500 долларов, но получит камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях.
Honda презентовала новый кроссовер Elevate. Бюджетная модель поступит в продажу с июля. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.
Новая Honda Elevate станет самым доступным кроссовером бренда – ее цена стартует примерно с 14 500 долларов. Для снижения себестоимости производство модели наладят в Индии. Ее конкурентами называют Hyundai Creta, возрожденный Suzuki Grand Vitara и новый Citroen C3 Aircross.
Кроссовер Honda Elevate – более доступная альтернатива модели HR-V. Новичок схож с собратом по дизайну, но выглядит брутальнее – у авто высокий капот, огромная решетка радиатора, расширенные крылья и раскосые диодные фары. Две модели сопоставимы и по размерам.
Габариты Honda Elevate 2023:
- длина – 4312 мм;
- ширина — 1790 мм;
- высота – 1650 мм;
- колесная база – 2650 мм.
В салоне бюджетной модели установлен большой 10,25-дюймовый тачскрин, а за доплату предложен виртуальный щиток приборов. У Honda Elevate большой багажник, по меркам компактных кроссоверов – 458 л.
Комплектация Honda Elevate обещает быть довольно богатой. Топовые версии получили панорамную крышу, климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку смартфонов, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.
Новая Honda Elevate построена на платформе седана City и использует его 1,5-литровый 121-сильный мотор. Позже появится гибридная модификация.
На выбор предложены 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор. Привод исключительно передний, но зато кроссовер Honda Elevate обладает большим (220 мм) клиренсом.
Ранее Фокус сообщал, что Honda показала доступный электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км.
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