Британцы показали мощный и недорогой кроссовер с расходом 1,8 л на 100 км (фото)

Кроссовер MG EHS оснащен 258-сильной гибридной установкой. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с и способен проехать 52 км на электротяге.

Опубликованы первые фото нового MG EHS 2023. Гибридный кроссовер прошел модернизацию вслед за бензиновой версией модели. Об этом сообщает сайт L’argus.

Подзаряжаемый гибрид визуально не отличается от бензинового MG HS 2023. Кроссовер получил огромную "пасть" решетки радиатора и тоненькие светодиодные фары. Также заменены фонари, а задний бампер стал массивнее и отделан хромом.

У кроссовера полностью изменена передняя часть Фото: MG

В салоне заменены переключатели на центральной панели и установили улучшенную мультимедийную систему. Гибридный кроссовер MG EHS позиционируют как топовую версию, поэтому он богаче оснащен. В базовой версии есть камеры кругового обзора, виртуальная панель приборов, навигация и спортивные сиденья с подогревом.

Подзаряжаемый гибрид MG EHS оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, которые суммарно выдают 258 л. с. и 370 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

Кроссовер получил новую мультимедийную систему Фото: MG

Вместе с тем расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 л/100 км. Аккумуляторная батарея емкостью 16,6 кВт∙ч позволяет проехать 52 км в электрическом режиме, а зарядить ее можно за 4 часа. Цена MG EHS стартует с 35 тыс. евро, то есть это самый дешевый подзаряжаемый гибрид на европейском рынке.

Ранее Фокус сообщал, что MG вернулись к выпуску недорогих спортивных авто и презентовали 544-сильный родстер Cyberster.

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