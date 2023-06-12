Новый кроссовер Toyota C-HR 2024 показали на первом официальном видео

Кроссовер Toyota C-HR сохранит яркий выразительный дизайн с клиновидным профилем. Модель предложат исключительно в гибридных версиях.

Появился первый официальный тизер Toyota C-HR второго поколения. Компактный кроссовер презентуют 26 июня и поступит в продажу до конца года. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Предсерийный концепт-кар Toyota C-HR Фото: Toyota

На видео только показали заднюю часть Toyota C-HR 2024 с тоненькими фонарями на всю ширину кузова и спойлером на крыше. Впрочем, недавно кроссовер видели на испытаниях и, несмотря на камуфляж, удалось частично рассмотреть его дизайн.

Новая Toyota C-HR будет мало отличаться от прошлогоднего предсерийного концепт-кара. У него граненый дизайн с клиновидным профилем, выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. В схожем стиле выполнены новая Toyota Prius и электрокроссовер bZ4X.

Кроссовер Toyota C-HR 2024 построят на модульной платформе TNGA и он несколько подрастет в размерах. Ожидается, что модель второй генерации будет доступна исключительно в гибридных версиях.

Силовые установки позаимствуют у Prius, а их мощность составит от 140 до 223 л. с. В линейке будут версии с передним и полным приводом.

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