General Motors показали яркого и недорогого соперника Tesla с запасом хода 600 км (фото)

Новый Buick Electra E4 — электрический купе-кроссовер с элегантным дизайном. Модель предложат в версиях с передним и полным приводом мощностью до 287 л. с.

Опубликованы первые официальные фото Buick Electra E4. Презентация электрического кроссовера состоится в ближайшее время. Первые подробности новинки раскрыли на сайте General Motors.

У кроссовера покатая аркообразная крыша Фото: General Motors

Новый Buick Electra E4 станет более стильной и динамичной альтернативой электрокару Electra E5. Основным конкурентом кроссовера станет Tesla Model Y, причем модель от General Motors будет дешевле (30 000 – 40 000 долларов). Ее сборку наладят в Китае.

Электромобиль Buick Electra E4 – купе-кроссовер с элегантным дизайном. У него плавные формы кузова, покатая аркообразная крыша и спойлер на крыше. Выраженный "нос" сочетается с тоненькими диодными фарами, а дверные ручки выполнены выдвижными. В отделке активно использовали хром.

На выбор предложат версии мощностью от 204 до 287 л. с. Фото: General Motors

Кроссовер Buick Electra E4 построен на платформе Ultium как Chevrolet Equinox и Cadillac Lyriq. У него хорошая аэродинамика и низкий (0,287) коэффициент лобового сопротивления.

Размеры Buick Electra E4:

длина – 4818 мм;

ширина – 1912 мм;

высота – 1581 мм;

колесная база – 2954 мм.

На передней панели установлен большой 30-дюймовый дисплей Фото: General Motors

В салоне Buick Electra E4 на передней панели установлен 30-дюймовый дисплей. Цвет подсветки можно изменять – доступны 120 разных оттенков. Оснащение включает панорамную крышу, навигацию и беспроводную зарядку для смартфонов.

Новый Buick Electra E4 предложат в переднеприводных версиях мощностью 204 и 245 л. с., а также в полноприводной 287-сильной модификации. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Оснащение включает панорамную крышу Фото: General Motors

Электромобиль Buick будет доступен с батареями на 68 и 80 кВт∙ч. Запас хода пока не разглашают, но у родственного Buick Electra E5 с такими же силовыми установками он составляет от 545 до 620 км. Более легкий (2160 кг) Electra E5 сможет проехать большее расстояние без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились доступные электрокроссоверы Chevrolet с запасом хода 500 км.

Также мы писали, что в нашй страну привезли недорогие коммерческие электрокары от General Motors.