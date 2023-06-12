Chevrolet снимут с производства популярную доступную модель: известна причина (фото)

Chevrolet Cruze производят с 2008 года и уже собрали свыше 2,5 миллионов этих авто. В разное время модель выпускали в 11 странах мира.

General Motors прекратят выпуск модели Chevrolet Cruze. Последние ее экземпляры покинут конвейер до конца нынешнего года. Об этом стало известно журналистам сайта Traced News.

На данный момент новый Chevrolet Cruze выпускают только в Аргентине. После прекращения сборки модели предприятие нарастит выпуск кроссовера Chevrolet Tracker.

В последние годы Chevrolet Cruze собирают только в Аргентине Фото: General Motors

Причина отказа General Motrs от недорогой модели известна – спрос на нее резко упал в последние годы. Покупатели отказываются от седанов и хэтчбеков С-класса в пользу кроссоверов.

Если в 2012 году в мире продали свыше 600 тысяч Chevrolet Cruze, а в 2014 – выпустили миллионный Cruze, то в 2019 году реализовали всего 82 тыс. авто.

Еще 10 лет назад Chevrolet Cruze выпускали в США и еще десятке стран мира. Однако постепенно сборку модели стали прекращать. В 2015 году она покинула европейский и австралийский рынки, а в 2019 – североамериканский и китайский (в Китае на смену Cruze пришел Chevrolet Monza).

Chevrolet Cruze выпускают с 2008 года Фото: General Motors

В последнее время хэтчбек и седан Chevrolet Cruze второго поколения производили только в Аргентине для стран Южной Америки. Их предлагают с 1,4-литровым 153-сильным турбомотором и 6-ступенчатой автоматической КПП.

Напомним, что Chevrolet Cruze выпускали с 2008 года. В 2016 году появилось второе поколение модели С-класса. Всего выпущено свыше 2,5 миллионов этих авто.

Примечательно, что младшего брата Cruze — Chevrolet Aveo — недавно возродили. Новая его генерация уже поступила в продажу.

Также Фокус сообщал, что доступный электрокар Chevrolet установил рекорд дальности хода.