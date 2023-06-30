Свыше 400 сил и 3,8 с до сотни: на рынок выходит недорогой британский электромобиль (фото)
Новый MG 4 XPower оснащен двумя моторами общей мощностью 430 л. с. Полноприводной хэтчбек разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 с.
Линейку MG 4 на европейском рынке пополнит заряженная версия XPower. Электромобиль презентуют в середине июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Недавно новый MG 4 XPower заметили в Мадриде. Электрокар прошел испытания в Европе – автомобили преодолели свыше 25 000 км и ранее уже посетили Гетеборг, Осло, Мюнхен, Амстердам и Париж. Кроме того, их тестировали в горах, а также проверяли на зарядных станциях от 20 разных производителей.
Электромобиль MG 4 XPower – топовая полноприводная версия хэтчбека. Он оснащен двумя моторами общей мощностью 430 л. с. С технологией помощи при старте Launch control разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 с.
Новый MG 4 XPower предложат исключительно с топовой батареей емкостью 64 кВт∙ч. Запас хода составит около 400 км, а зарядка в быстром режиме на 80% займет 35 минут.
От стандартного MG 4 2023 заряженный вариант визуально отличается более агрессивной передней частью, декором на кузове и 18-дюймовыми дисками. Также известно, что топовой модели расширят комплектацию, но она останется весьма доступной и будет заметно дешевле основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.
Ранее Фокус сообщал, что MG презентовали недорогой электрический спорткар мощностью 540 л. с.
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