В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Украинцы продолжают покупать авто повышенной проходимости. В ТОП-10 моделей-лидеров рынка — сразу семь кроссоверов и внедорожников.

За июнь 2023 года украинцы приобрели 5,6 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В десятке лидеров украинского авторынка — семь моделей повышенной проходимости. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, но все равно кроссоверы и внедорожники остаются самыми популярными.

В десятку лидеров попал электрокар Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Примечательно, что на ТОП-10 моделей-лидеров приходилось сразу 39% украинского авторынка в июне 2023 года. Также стоит отметить, что в десятку лучших снова попал электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

Самый популярный автомобиль в Украине не изменился – это кроссовер Renault Duster. Его выбрали 656 украинцев. Второе место занимает Toyota RAV4 (311 проданных авто), а третье – Toyota Corolla (202).

Самые популярные авто в Украине за июнь 2023 года:

Renault Duster – 656 проданных авто. Toyota RAV4 – 311. Toyota Corolla – 202. Volkswagen ID.4 – 189. Mazda CX-5 – 167. Toyota Land Cruiser Prado – 149. Hyundai Tucson – 143. Skoda Octavia – 127. Toyota Camry – 124. Skoda Karoq – 117.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появятся недорогие китайские электромобили.

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