До сотни за 3,8 с: британцы презентовали электрический заряженный хэтчбек (фото)

Электромобиль MG 4 XPower получил 435-сильную установку и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с. Хэтчбеку перенастроили подвеску и установили увеличенные тормоза.

Опубликованы официальные фото MG 4 XPower. Топовую спортивную версию электромобиля покажут публике 13 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде, а после этого хэтчбек поступит в продажу по цене в 44 312 евро. Об этом сообщает сайт автопроизводителя.

Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с Фото: MG

Главная изюминка MG 4 XPower – его новая силовая установка с двумя электромоторами и полным приводом. Ее суммарная отдача составляет 435 л. с. и 600 Нм, что примерно на 100 л. с. больше, чем у основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.

Электромобиль MG 4 XPower также оснащен системой помощи при резком старте Launch control. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Аккумуляторная батарея осталась стандартной (64 кВт∙ч), но запас хода уменьшен до 385 км.

Новый MG 4 XPower также получил электронный дифференциал и систему векторизации тяги. Его подвеска жестче на 25% и установлены новые стабилизаторы. Тормозные диски увеличены до 345 мм в диаметре, что уменьшило тормозной путь со 100 км/ч до 33,9 м.

В отделке салона появилась алькантара Фото: MG

От стандартного MG 4 2023 вариант XPower отличается более агрессивным оформлением передней части, декором на кузове и 18-дюймовыми дисками. Салон отделан алькантарой, а на педалях появились металлические накладки.

Ранее Фокус сообщал, что MG презентовали мощный гибридный кроссовер.

Также мы писали, что в линейке MG появился электрокар за $9800.