Тест-драйв электромобиля Citroen Ami: милый друг
Citroen Ami — самый компактный, самый доступный и самый неординарный электромобиль в Европе. Фокус узнал предназначение миниатюрного авто и испытал его в родной среде — на городских улицах.
Этот электромобиль выполнен из пластика и его сложно назвать шедевром дизайна, но он привлекает всеобщее внимание подобно магниту. Он маленький, юркий и формально даже не является автобилем. Фокус познакомился с самым компактным и самым необычным электрокаром в Украине – Citroen Ami.
Когда в 2019 году дебютировал концепт-кар Citroen Ami (в переводе с французского — "друг"), никто не мог подумать, что он станет серийным. Тем не менее, французскому автопроизводителю хватило смелости воплотить в жизнь оригинальный проект. Мало того, это самый дешевый электромобиль в Европе — он стоит от 7000 евро.
Следует отметить, что подобные миниатюрные автомобили во Франции — не редкость. Их уже не одно десятилетие выпускают небольшие компании Ligier и Mega.
Столь маломощными машинами во Франции и еще ряде европейских стран можно даже управлять без прав и с 14 лет. К слову, Citroen Ami в Украине зарегистрирован не как автомобиль, а как квадроцикл.
Семейство Ami уже включает даже кроссовер, а еще у модели появился собрат Fiat Topolino в ретро-стиле. А еще Европе подобные модели нередко используются службами доставки на подобие Glovo или Bolt Food. Для них создали одноместную версию Cargo, и именно такой Citroen Ami был предоставлен на тест Фокуса.
В центре внимания
Миниатюрный электромобиль Citroen Ami практически одинаково выглядит спереди и сзади — для снижения себестоимости кузовные панели выполнены взаемозаменяемыми. У него круглая оптика, массивные интегрированные бамперы и выраженные расширенные крылья. Колеса разнесены по углам кузова.
Оригинальная черта Citroen Ami – ассиметричные двери. Правая дверь открывается привычно, а вот левая – против движения. Ручек нет – вместо них предусмотрены кнопки.
Пластиковым кузовным панелям не страшны царапины. К тому же, в случае повреждения их можно легко снять и заменить. По размерам электрокар Citroen даже меньше, чем Smart.
Габариты Citroen Ami 2023:
- длина – 2410 мм;
- ширина – 1390 мм;
- высота – 1520 мм;
- масса – 485 кг.
Появление Citroen Ami на улице сразу привлекает всеобщее внимание. Автомобиль постоянно фотографируют, расспрашивают о нем. За рулем Ami ощущаешь себя знаменитостью, которую преследуют папарацци.
Аскетизм во всем – салон Citroen Ami
Интерьер Citroen Ami поражает своей простотой. Повсюду – жесткий износостойкий пластик, вместо дверных ручек – петли (причем, отдельные для закрытия и открытия дверей). Окна не опускаются, но в них открываются форточки. Зато крыша почти полностью прозрачная.
Руль не регулируется и снабжен наплывами в районе хвата рук. Единственный подрулевой переключатель включает дворник (он у Ami один) и снабжен кнопкой звукового сигнала. Вместо рычага КПП предусмотрены три кнопки на полу – Drive, задний ход и нейтраль.
Показания приборов выводятся на миниатюрный монохромный дисплей – там отображаются спидометр, одометр, запас хода и указатель уровня заряда батареи.
Кнопок на передней панели целых три – обогрев стекла, обдув и "аварийка". Также есть USB разъем и ниши для смартфона и Bluetooth-колонки, которая заменит аудиосистему. Печки, а, тем более, кондиционера в Ami нет.
Маленький снаружи, просторный внутри
Сиденье с пластиковым каркасом оказалось весьма удобным. Из оснащения по безопасности – только ремень, никаких эйрбегов у Citroen Ami нет. В таких условиях горизонтальная регулировка кресла – это уже роскошь.
Зато места внутри на удивление много – за рулем не тесно, а над головой у меня (при росте 176 см) остается приличный запас. Да и обзорность благодаря большой площади остекления идеальная. К габаритам привыкаешь сразу. Зеркала заднего вида небольшие и регулируются вручную, как на мотоциклах или старых авто.
А где же багажник? Электромобиль Citroen Ami не имеет его. За сиденьем есть небольшая ниша, куда поместится рюкзак. В добавок, есть небольшой отсек для документов.
В варианте Citroen Ami Cargo на месте пассажирского кресла – довольно вместительный отсек для багажа с крышкой и откидной полкой. Так что хотя название авто и переводится с французского как "друг", в такой версии друзей не покатаешь.
Динамика и запас хода Citroen Ami
Электромобиль Citroen Ami является переднеприводным и переднемоторным. Выдающейся динамики от него не стоит ожидать, ведь его мощность составляет всего 8 л. с.
Максимальная скорость Citroen Ami 2023 ограничена на 45 км/ч, причем до предела электрокар добирается довольно быстро и веьса резво. Сам мотор очень тихий, но в общем шумоизоляция в не лучшая и слышно все, что происходит вокруг авто.
Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км и это тот случай, когда паспортные данные совпадают с реальными — проверено на практике. Зарядить электромобиль Citroen Ami от домашней электросети можно за 6,5 часов.
Город – его стихия
Руль и педаль тормоза тяжелые, так как не оснащены усилителями. В поворотах авто серьезно кренится, а на неровностях кузов хорошенько встряхивает.
Зато юркий маленький автомобиль отлично маневрирует в городском потоке. Диаметр его разворота – всего 7,2 м. Да и запарковаться можно фактически где угодно, ведь Ami хватит и половины стандартного паркоместа.
Вердикт Фокуса
Citroen Ami Cargo поражает своей простотой. К нему стоит относиться не как к автомобилю, а как к квадроциклу с крышей. Да, Ami Cargo медленный, жесткий и лишен простейших опций, но он отлично подходит на ту роль, для которой его создали – городского транспортного средства для служб доставки. Электрокар удобнее и безопаснее скутера и, в отличие от двухколесной техники, имеет большой грузовой отсек.
Технические характеристики Citroen Ami
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность двигателя, л. с.
|8
|Коробка передач
|1-ступенчатый редуктор
|Привод
|передний
|Запас хода, км
|75
|Макс. скорость, км/ч
|45
|Емкость батареи, кВт∙ч
|5,5