Новый Skoda Kodiaq 2024 рассекречен до презентации (фото)

Новый Skoda Kodiaq сохранит знакомый дизайн и немного подрастет в размерах. В линейке модели впервые появится подзаряжаемый гибрид.

Опубликованы изображения Skoda Kodiaq второго поколения. Семейный кроссовер презентуют уже нынешней осенью. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

Новый Skoda Kodiaq 2024 сейчас проходит тесты и чешская компания уже не раз публиковала его фото в камуфляже. На основе этих снимков и создали рендеры модели.

Кроссовер Skoda Kodiaq сохранит знакомый силуэт и в дизайне будут по-прежнему преобладать грани. В то же время, решетка радиатора увеличена в размерах, а боковины стали менее рельефными.

Кроссовер сохранит знакомый силуэт Фото: auto.cz

Недавно стало известно, что новый Skoda Kodiaq сохранит платформу MQB Evo, но при этом станет несколько крупнее.

Размеры Skoda Kodiaq 2024:

длина – 4758 мм;

ширина – 1864 мм;

высота – 1657 мм;

колесная база – 2781 мм.

Салон Skoda Kodiaq 2024 станет просторнее, а объем багажника вырастет до 340 л в семиместной конфигурации и 845-910 л – в пятиместной. Все версии получат виртуальный щиток приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин, а за доплату предложат проекцию на лобовое стекло.

Кроссовер Skoda Kodiaq 2024 будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с. Кроме того, появится 204-сильный подзаряжаемый гибрид Skoda Kodiaq, способный проехать до 100 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что на рендерах показали и новый Renault Scenic — он станет электрокроссовером.

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