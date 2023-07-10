Hyundai презентовали доступный кроссовер за $7200 с заводским ГБО (фото)

Кроссовер Hyundai Exter достигает 3,8 м в длину и является четырехместным. Модель оснащают экономичным 1,2-литровым двигателем.

В Индии официально представлен новый Hyundai Exter. Субкомпактный кроссовер поступает в продажу по цене от 7200 долларов. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Кроссовер оснащен 1,2-литровым мотором Фото: Hyundai

Hyundai Exter 2023 выполнен в фирменном граненном стиле и напоминает недавно представленную модель Mufasa. У него расширенные крылья, высокий капот и "двухэтажная" передняя оптика.

Кроссовер Hyundai будут выпускать в Индии, но уже анонсирован экспорт в другие страны. Автомобиль построен на платформе модели i10 и в иерархии марки занял нишу между моделями Hyundai Casper и Venue.

Длина авто составляет всего 3815 мм Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Exter 2023:

длина – 3815 мм;

ширина – 1710 мм;

высота – 1631 мм;

колесная база – 2450 мм;

клиренс – 185 мм.

Цифровая панель приборов установлена уже в базовой версии Фото: Hyundai

Салон Hyundai Exter 2023 является четырехместным. Внутри установлены цифровая панель приборов и 8,0-дюймовый тачскрин. Базовая комплектация также включает кондиционер, ABS и 6 подушек безопасности.

В топовой версии за 12 100 долларов есть бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, люк, навигация, беспроводная зарядка для смартфонов и даже встроенный видеорегистратор.

Салон Exter является четырехместным Фото: Hyundai

Новый Hyundai Exter оснащают 1,2-литровым бензиновым двигателем. Он развивает 83 л. с. в бензиновой версии и 69 л. с. – с заводским ГБО. На выбор предложены 5-ступенчатые механическая и роботизированная КПП. Средний расход бензина составляет 5,1-5,2 л/100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовят свой самый быстрый электромобиль мощностью 600 л. с.

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