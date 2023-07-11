Ford показал новый спортивный электрокроссовер Mustang Mach-E (видео)

Ford Mustang Mach-E получит новую заряженную версию, которая станет быстрее модификации GT. По слухам, эта модификация будет оснащаться раллийными технологиями.

Ford показал тизер новой заряженной версии электрокроссовера Mustang Mach-E. Премьера новинки состоится на Фестивале скорости в Гудвуде. Об этом сообщили на сайте Motor1.

В первом тизере показаны несколько модификаций Ford Mustang Mach-E. Позади находится загадочная версия электрокроссовера, которая станет самой быстрой в линейке.

В ролике заряженный электрокроссовер ездит по дороге, после чего отправляется на грунтовую дорогу. Вероятнее всего, это намек на то, что новая версия Ford Mustang Mach-E получит раллийные технологии.

Топовая версия Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition оснащена двумя электромоторами мощностью 480 л.с. и 860 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Вероятнее всего, новая модификация будет еще быстрее.

Также на Фестивале скорости в Гудвуде представят новый гоночный болид Ford Mustang GT3. Компактный электрокроссовер Ford Explorer станет еще одним дополнением мероприятия.

Ранее Фокус писал, что Ford завершил производство популярного хэтчбека Fiesta.