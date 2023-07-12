Какие марки и модели пользуются спросом среди украинских автолюбителей в 2023 году (фото)

Авторынок Украины растет за счет продаж частным лицам. В основном украинские автомобилисты выбирают кроссоверы.

За первое полугодие в Украине продали свыше 29 тыс. новых легковых автомобилей и 70% из них купили частные лица (20,7 тыс.). Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Именно за счет продаж гражданам (а не корпоративным клиентам) и вырос рынок – частные лица приобрели на 63,2% больше машин, чем годом ранее.

Среди брендов лидирует Toyota Фото: Toyota

Наибольшим спросом среди украинских автолюбителей пользуются бренды Toyota, Volkswagen и BMW, а вот один из лидеров рынка Renault – только на 10 месте.

Самые популярные марки авто среди частных лиц:

Toyota – 2846 проданных авто. Volkswagen – 2483. BMW – 1546. Hyundai – 1370. Honda – 1115. Skoda – 1101. Suzuki – 1056. Mazda – 1002. Mercedes-Benz – 988. Renault – 980.

Среди моделей доминируют кроссоверы – в ТОП-10 попали исключительно модели повышенной проходимости. Лидером стал электромобиль Volkswagen ID.4, неожиданно обошедший Toyota RAV4.

Самые популярные новые авто в Украине за 2023 год:

Volkswagen – ID.4 1322 проданных авто. Toyota RAV4 – 892. Renault Duster – 847. Mazda CX-5 – 790. Honda M-NV – 785. Hyundai Tucson – 684. Suzuki Vitara – 594. Nissan Qashqai – 423. Kia Sportage – 421. Mercedes-Benz GLE – 407.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко вырос спрос на автомобили из Китая. Особенно популярными являются электрокары.

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