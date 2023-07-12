Какие марки и модели пользуются спросом среди украинских автолюбителей в 2023 году (фото)
Авторынок Украины растет за счет продаж частным лицам. В основном украинские автомобилисты выбирают кроссоверы.
За первое полугодие в Украине продали свыше 29 тыс. новых легковых автомобилей и 70% из них купили частные лица (20,7 тыс.). Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.
Именно за счет продаж гражданам (а не корпоративным клиентам) и вырос рынок – частные лица приобрели на 63,2% больше машин, чем годом ранее.
Наибольшим спросом среди украинских автолюбителей пользуются бренды Toyota, Volkswagen и BMW, а вот один из лидеров рынка Renault – только на 10 месте.
Самые популярные марки авто среди частных лиц:
- Toyota – 2846 проданных авто.
- Volkswagen – 2483.
- BMW – 1546.
- Hyundai – 1370.
- Honda – 1115.
- Skoda – 1101.
- Suzuki – 1056.
- Mazda – 1002.
- Mercedes-Benz – 988.
- Renault – 980.
Среди моделей доминируют кроссоверы – в ТОП-10 попали исключительно модели повышенной проходимости. Лидером стал электромобиль Volkswagen ID.4, неожиданно обошедший Toyota RAV4.
Самые популярные новые авто в Украине за 2023 год:
- Volkswagen – ID.4 1322 проданных авто.
- Toyota RAV4 – 892.
- Renault Duster – 847.
- Mazda CX-5 – 790.
- Honda M-NV – 785.
- Hyundai Tucson – 684.
- Suzuki Vitara – 594.
- Nissan Qashqai – 423.
- Kia Sportage – 421.
- Mercedes-Benz GLE – 407.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко вырос спрос на автомобили из Китая. Особенно популярными являются электрокары.
Также мы писали, что украинцы ввезли рекордное количество авто с пробегом.