Изменился до неузнаваемости: новый Peugeot 3008 2024 показали на официальных фото

Новый Peugeot 3008 2024 станет купе-кроссовером с динамичным профилем. Модель впервые предложат в электрическом исполнении.

Опубликованы первые официальные фото Peugeot 3008 третьего поколения. Кроссовер дебютирует в сентябре, а до премьеры французский автопроизводитель будет постепенно раскрывать подробности модели. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

На тизерах показали электрическую версию модели Фото: Stellantis

Новый Peugeot 3008 2024 показали в разных вариантах камуфляжа, созданных уличными художниками. Впрочем, видно, что он кардинально изменился и стал купе-кроссовером. У авто покатая аркообразная крыша и высокая оконная линия.

Салон Peugeot 3008 2024 ранее уже был полностью рассекречен. На модели дебютирует новая версия интерьера i-Cockpit – с компактным приплюснутым рулем и высоко установленным изогнутым дисплеем. Также обращает на себя внимание сенсорная панель, как у нового DS4.

На фото попал электромобиль Peugeot e-3008, хотя ожидаются и гибридные версии модели. Кроссовер предложат с передним и полным приводом.

В салоне появился большой изогнутый дисплей Фото: Stellantis

Новый Peugeot e-3008 построен на платформе STLA Medium, которая позволяет создавать электрокары с запасом хода 500-700 км. К тому же, она поддерживает быструю зарядку: пополнить заряд батареи на 80% можно за 27 минут.

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