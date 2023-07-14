Рассекречен недорогой конкурент Tesla Model S от Huawei с запасом хода свыше 500 км (фото)

Электромобиль Avatr 12 — большой пятиметровый седан с элегантным дизайном. Модель предложат в версиях мощностью 313 и 578 л. с.

В интернет попали фото нового Avatr 12. Большой электрический седан презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Avatr 12 — вторая модель от молодого китайского бренда. Совладельцами компании являются Changan и Huawei. Китайский электрокар станет недорогой альтернативой Tesla Model S, а его основными конкурентами называют Nio ET7 и Zeekr 001.

Запас хода авто превышает 500 км Фото: CarNewsChina

Электрический седан Avatr 12 отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и аркообразной крышей. Обращают на себя внимание тоненькие диодные фары и камеры вместо зеркал заднего вида.

Размеры Avatr 12 2024:

длина — 5020 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 3020 мм;

масса — 2180 кг.

Китайский электромобиль предложат в 313-сильной заднеприводной и полноприводной 578-сильной версиях. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. На выбор предложат батареи CATL емкостью 90,4 и 116,8 кВт∙ч. Запас хода превышает 500 км.

Примечательно, что Avatr – не первый бренд авто от Huawei. Китайская корпорация также выпускает машины под маркой Seres, и они уже есть в Украине.

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