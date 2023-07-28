Новый Kia Sorento 2024 появился на дорогах до премьеры (видео)

Kia Sorento 2024 изменился внешне и получил новый салон. Кроссовер будет доступен в бензиновых, дизайльных и гибридных модификациях.

Новый Kia Sorento еще не представлен официально, но его уже встретили на дорогах. Кроссовер заметили на родине, в Южной Корее, и на Youtube-канале Woopa TV уже появился первый его видеообзор.

У кроссовера изменена передняя часть Фото: Kia

Кроссовер Kia Sorento 2024 больше всего изменился спереди – его сделали похожим на старшего брата Telluride и электрокроссовер Kia EV9. У авто широкая решетка радиатора и тоненькие Т-образные фары с диодными лампами. Сзади перемены не столь заметны – только освежены фонари.

В салоне установлены два больших дисплея Фото: Kia

Салон Kia Sorento 2024 не показали, однако на официальных фото видно, что у авто два больших дисплея на передней панели, а кнопки климат-контроля стали сенсорными. Кроссовер будет доступен в версиях на 5, 6 и 7 мест.

Характеристики Kia Sorento рассекретят во время официальной презентации в августе. По предварительным данным, он сохранит бензиновые двигатели объемом 2,5 л (194 и 285 л. с.) и 3,5 л (272 л. с.), а также 2,2-литровый турбодизель на 202 л. с.

Останутся и гибридные установки на 230 и 265 л. с., однако более мощному варианту увеличат запас хода в электрическом режиме до примерно 100 км.

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