Разделы
Материалы
Авто

Для большой семьи: названы лучшие семиместные автомобили с пробегом (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Peugeot | Peugeot 5008 предлагает высокий уровень практичности и приятную управляемость

В рейтинг вошли 10 современных семиместных автомобилей, которые имеют множество преимуществ. Эти модели отлично подходят для большой семьи.

Британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом. Все эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке семейных автомобилей существует серьезная конкуренция. На выбор доступно множество моделей с семиместным салоном.

В рейтинге представлены лучшие семиместные минивэны и кроссоверы. Эти модели отлично подходят для большой семьи.

ТОП-10 лучших семиместных автомобилей с пробегом:

10. Seat Alhambra

Seat Alhambra имеет приятную управляемость
Фото: SEAT

Seat Alhambra приятно удивил экспертов своей управляемость. Также этот минивэн предлагает богатое оснащение и просторный интерьер.

Плюсы:

  • высокий уровень практичности;
  • есть мощные двигатели;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокий уровень вредных выбросов;
  • жесткая подвеска.

9. Ford S-Max

Ford S-Max предлагает практичный интерьер
Фото: Ford

Ford S-Max предлагает приятную управляемость и практичный интерьер. Добавьте к этому семь посадочных мест и вы получите отличный семейный автомобиль.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • мало места на третьем ряду сидений;
  • некачественный интерьер;
  • большой расход топлива.

8. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq роскошнее своих конкурентов
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq обладает стильным дизайном и богатым оснащением. Также этот кроссовер заметно роскошнее своих конкурентов.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • отличные дизельные двигатели;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • не самый практичный.

7. Citroën Berlingo

Citroen Berlingo отличается практичным интерьером
Фото: Citroen

В Citroën Berlingo много внимания уделено внутреннему пространству. Это недорогой минивэн с высоким уровнем практичности.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • отличные бензиновые двигатели;
  • высокий уровень практичности.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • небогатое оснащение;
  • неприятная управляемость.

6. Ford Galaxy

Ford Galaxy более просторный, чем Ford S-Max
Фото: Ford

Ford Galaxy предлагает много пространства в салоне. Это очень практичный минивэн с вместительным багажником.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • приятная управляемость;
  • множество комплектаций на выбор.

Минусы:

  • нет некоторых систем безопасности в базовой версии;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

5. Volvo XC90

Volvo XC90 является очень безопасным кроссовером
Фото: Volvo

Volvo XC90 отличается высоким уровнем роскоши и безопасности. Этот автомобиль также предлагает просторный интерьер, в котором достаточно места для семи человек.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • высокий уровень практичности;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • плохая шумоизоляция;
  • не самый надежный.

4. Citroën Grand C4 SpaceTourer

Citroën Grand C4 SpaceTourer является одним из самых удобных минивэнов на рынке
Фото: Citroen

Citroën Grand C4 SpaceTourer выделяется среди конкурентов своим футуристичным дизайном и богатым оснащением. По словам экспертов, это один из самых удобных минивэнов на рынке.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • отличная обзорность;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

3. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran обладает просторным интерьером
Фото: Volkswagen

Volkswagen Touran предлагает просторный и практичный интерьер. Также этот минивэн обладает приятной управляемостью.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • удобные сиденья;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • небогатое оснащение;
  • высокий расход топлива;
  • низкий уровень надежности.

2. Audi Q7

Audi Q7 предлагает высокий уровень роскоши
Фото: Audi

Audi Q7 является очень роскошным и универсальным семейным автомобилем. Он отлично подходит для дальних поездок и отличается замечательным качеством сборки.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • комфортная подвеска;
  • высокое качество сборки.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • гибридные версии недоступны с интерьером на семь посадочных мест;
  • высокая стоимость эксплуатации.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 стал лидером этого рейтинга
Фото: Stellantis

Peugeot 5008 предлагает высокий уровень практичности и обладает стильным дизайном. Также этот кроссовер отличается комфортным интерьером.

Плюсы:

  • высокий уровень практичности;
  • приятная управляемость;
  • удобные сиденья.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • мало места над головой;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты назвали 10 кроссоверов в ценовом сегменте до $10 000, на которые стоит обратить внимание.