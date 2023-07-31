Для большой семьи: названы лучшие семиместные автомобили с пробегом (фото)
В рейтинг вошли 10 современных семиместных автомобилей, которые имеют множество преимуществ. Эти модели отлично подходят для большой семьи.
Британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом. Все эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На рынке семейных автомобилей существует серьезная конкуренция. На выбор доступно множество моделей с семиместным салоном.
В рейтинге представлены лучшие семиместные минивэны и кроссоверы. Эти модели отлично подходят для большой семьи.
ТОП-10 лучших семиместных автомобилей с пробегом:
10. Seat Alhambra
Seat Alhambra приятно удивил экспертов своей управляемость. Также этот минивэн предлагает богатое оснащение и просторный интерьер.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- есть мощные двигатели;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокий уровень вредных выбросов;
- жесткая подвеска.
9. Ford S-Max
Ford S-Max предлагает приятную управляемость и практичный интерьер. Добавьте к этому семь посадочных мест и вы получите отличный семейный автомобиль.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- комфортная подвеска;
- богатое оснащение.
Минусы:
- мало места на третьем ряду сидений;
- некачественный интерьер;
- большой расход топлива.
8. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq обладает стильным дизайном и богатым оснащением. Также этот кроссовер заметно роскошнее своих конкурентов.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- отличные дизельные двигатели;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- не самый практичный.
7. Citroën Berlingo
В Citroën Berlingo много внимания уделено внутреннему пространству. Это недорогой минивэн с высоким уровнем практичности.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- отличные бензиновые двигатели;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- небогатое оснащение;
- неприятная управляемость.
6. Ford Galaxy
Ford Galaxy предлагает много пространства в салоне. Это очень практичный минивэн с вместительным багажником.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- приятная управляемость;
- множество комплектаций на выбор.
Минусы:
- нет некоторых систем безопасности в базовой версии;
- неудобная информационно-развлекательная система.
5. Volvo XC90
Volvo XC90 отличается высоким уровнем роскоши и безопасности. Этот автомобиль также предлагает просторный интерьер, в котором достаточно места для семи человек.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- высокий уровень практичности;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- плохая шумоизоляция;
- не самый надежный.
4. Citroën Grand C4 SpaceTourer
Citroën Grand C4 SpaceTourer выделяется среди конкурентов своим футуристичным дизайном и богатым оснащением. По словам экспертов, это один из самых удобных минивэнов на рынке.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- отличная обзорность;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- неудобная информационно-развлекательная система.
3. Volkswagen Touran
Volkswagen Touran предлагает просторный и практичный интерьер. Также этот минивэн обладает приятной управляемостью.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- удобные сиденья;
- приятная управляемость.
Минусы:
- высокая стоимость;
- небогатое оснащение;
- высокий расход топлива;
- низкий уровень надежности.
2. Audi Q7
Audi Q7 является очень роскошным и универсальным семейным автомобилем. Он отлично подходит для дальних поездок и отличается замечательным качеством сборки.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- комфортная подвеска;
- высокое качество сборки.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- гибридные версии недоступны с интерьером на семь посадочных мест;
- высокая стоимость эксплуатации.
1. Peugeot 5008
Peugeot 5008 предлагает высокий уровень практичности и обладает стильным дизайном. Также этот кроссовер отличается комфортным интерьером.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- приятная управляемость;
- удобные сиденья.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- мало места над головой;
- неудобная информационно-развлекательная система.
Ранее Фокус рассказал, что эксперты назвали 10 кроссоверов в ценовом сегменте до $10 000, на которые стоит обратить внимание.