На украинский рынок выходит новейший пикап Ford: подробности и цены (фото)

Пикап Ford Ranger в Украине предложат только в четырехдверном исполнении. Модель будет доступна с 2,0-литровыми турбодизелями на 170 и 205 л. с.

В Украине вскоре появится новый Ford Ranger 2023. Информация о пикапе уже появилась на сайте представительства Ford в Украине.

Пикап Ford Ranger стал крупнее предшественника, а его дизайн сделали выразительнее – с широкой решеткой радиатора, изогнутыми диодными фарами и рельефными боковинами. Близким его родственником является новый Volkswagen Amarok.

Пикап несколько подрос в размерах Фото: Ford

Новый Ford Ranger в Украине будет доступен исключительно в четырехдверном исполнении. Грузоподъемность пикапа составит 968-992 кг, в зависимости от версии, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Пикап Ford Ranger 2023 предложен с 2,0-литровыми турбодизелями на 170 и 205 л. с. и доступен с механической или автоматической КПП. Полный привод с понижающей передачей предусмотрен во всех версиях модели. Средний расход топлива составляет 8,4-8,8 л/100 км.

В салорне появился большой тачскрин Фото: Ford

Базовая комплектация Ford Ranger XL за 1 919 778 гривен включает кондиционер, 9 подушек безопасности и 10-дюймовый тачскрин портретного формата.

В топовой версии Limited за 2 275 750 гривен есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, камера заднего вида, диодные фары, датчики дождя и света, подогрев кресел и руля.

Грузоподъемность пикапа составляет 968-992 кг Фото: Ford

Кроме того, в Ford Ranger Limited предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился новейший внедорожник Ford Bronco, построенный на базе Ranger.

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