Самый большой Nissan снимут с производства: известны причины (фото)

Рамный пикап Nissan Titan выпускают в США с 2005 года и он так и не стал столь массовым, как основные конкуренты. Не исключено, что на смену ему придет новая электрическая модель.

Nissan прекратит выпускать полноразмерный пикап Titan. Последние автомобили выпустят летом 2024 года. Информацию подтвердили представители японского автопроизводителя сайту The Autopian.

Причин отказа от Nissan Titan несколько. Главная из них – низкий спрос на модель. Большой пикап создавали специально для американского рынка, но по-настоящему популярным он не стал.

Спрос на Nissan Titan резко упал Фото: Nissan

Разработчики Nissan Titan планировали продавать по 100 000 авто в год, однако этот результат так и не был достигнут. Лучшим стал показатель 2005 года – 86 945 проданных авто. В последние годы спрос на модель снижается: за 2022 год купили около 15 000 Nissan Titan, а в 2023 году продажи снизились еще на 5,9%. Конкуренты от Ford, Chevrolet и Ram гораздо более массовые.

Вторая причина сворачивания производства Nissan Titan – перепрофилирование предприятия в штате Миссисипи на выпуск электрокаров. Не исключено, что среди них будет и новый пикап.

Рамный пикап Nissan Titan выпускают с 2004 года. Нынешнее поколение модели достигает в длину от 5,79 до 6,19 м – это самый большой легковой Nissan. Авто оснащено 5,6-литровым V8 на 400 л. с. и стоит от $47 665.

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