Самый первый Land Rover восстановили из груды металла и испытали в сложном ралли (видео)

Самый первый выпущенный Land Rover обнаружили заброшенным на ферме и отреставрировали. Внедорожник выдержал сложный автопробег через пустыню.

В Великобритании вернули к жизни первый серийный Land Rover. Внедорожник несколько десятилетий простоял под открытым небом, но был восстановлен и принял участие в сложнейшем ралли в пустыне Гоби. Об этом рассказал на своем Youtube-канале экс-звезда Top Gear и ведущий шоу The Grand Tour Ричард Хаммонд.

Авто нашли в виде груды металла Фото: скриншот / YouTube

Самый первый Land Rover долгое время считался потерянным. Авто, выпущенное 29 июля 1948 года изначально хотели подарить британской королевской семье, однако для них создали особый Land Rover, а первый серийный внедорожник купил профессор из Ньюкасла.

Land Rover несколько раз менял владельцев и в 70-х его следы были потеряны. Однако несколько лет назад авто обнаружили заброшенным во дворе старой фермы в Англии. Владелец внедорожника умер, а его семья не знала о ценности авто.

Land Rover после реставрации пересек пустыню Гоби Фото: скриншот / YouTube

Авто выкупили и продали на аукционе миллиардеру сэру Джиму Рэдклиффу. Он является страстным поклонником старинных Land Rover и даже наладил выпуск современных внедорожников Ineos Grenadier с дизайном в духе первого Defender.

Десятилетия под открытым небом дали о себе знать: Land Rover превратился в груду металла. Джим Рэдклифф нанял лучших специалистов и потратил 2 года на реставрацию авто.

Land Rover вернули к жизни, но решили не перекрашивать. А вместо музея оно отправилось в сложное ралли. Джим Рэдклифф организовал пробег ретро-авто через пустыню Гоби и сам сел за руль внедорожника. Сложное испытание не стало проблемой для винтажного автомобиля — он прошел его от начала и до конца.

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