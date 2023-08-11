В Украине заметили очень редкий классический Ford Mustang (фото)

Ford Mustang GT оснащен 5,0-литровым V8 мощностью 228 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд. Купе получило аэродинамический обвес и спойлер.

В Одессе сфотографировали Ford Mustang 1993 года. Модель является очень большой редкостью на украинских дорогах. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Ford Mustang 1993 года — финальная модель третьего поколения Фото: topgir.com.ua

Ford Mustang третьего поколения выпускали с 1979 по 1993 годы и его несколько раз серьезно обновляли и меняли его внешность. Спорткар также называют Fox Mustang, ведь в его основе лежит платформа Ford Fox.

Купе получило овбес и спойлер Фото: topgir.com.ua

Всего выпущено свыше 2,5 миллионов Ford Mustang третьей генерации, но у нас они практически не встречаются, ведь в основном они продавались в Америке и не поставлялись в Европу.

Конкретно этот автомобиль – финальная версия модели. Это заряженный Ford Mustang GT с 5,0-литровым 228-сильным V8 под капотом. Это самый большой двигатель, устанавливавшийся на Mustang третьего поколения.

Спорткар оснащен 5,0-литровым V8 Фото: topgir.com.ua

Заднеприводное купе разгоняется до 100 км/ч примерно за 7 с и способно развить скорость свыше 200 км/ч. От стандартной модели Ford Mustang GT также можно отличить по обвесу и заднему спойлеру.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели главного конкурента Ford Mustang GT — Chevrolet Camaro Z28 1994 года.

Также мы писали, что в столице есть более редкий Ford Mustang 1969 года.