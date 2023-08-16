Самый инновационный Jaguar снимут с производства: названа причина

Второе поколение электромобиля Jaguar I-Pace не планируется. На смену кроссоверу придут более совершенные модели нового семейства.

Электромобиль Jaguar I-Pace планируют снять с производства. Его прекратят выпускать до 2025 года. Об этом заявил СЕО Jaguar Land Rover Адриан Марделл британскому изданию Autocar.

По его словам, новый Jaguar I-Pace второго поколения не планируется, однако и поспешно прекращать выпуск кроссовера в ближайшее время не планируют, иначе в линейке британской марки не будет электрических моделей.

Как известно, Jaguar начал активную электрификацию своего модельного ряда и готовит целое семейство новых электромобилей. Первый представитель новой линейки будет презентован в конце 2024 года и поступит в продажу с первой половины 2025-го. Ожидается, что это будет роскошная туристическая модель с запасом хода около 700 км.

Подробностей про будущие электромобили Jaguar пока немного. Известно, что в их основе лежит новая платформа JEA с большой колесной базой, которая сделает авто просторнее внутри.

Компания планирует продавать примерно по 4000 электромобилей в месяц. Среди них будут и электрокроссоверы и одна из новых моделей и станет преемницей Jaguar I-Pace.

Напомним, что кроссовер Jaguar I-Pace выпускают с 2018 года. Он оснащен 400-сильной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с, а его запас хода составляет 470 км. На данный момент больше всего I-Pace продают на европейском рынке.

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