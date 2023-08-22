Преемник Passat: флагманский электромобиль Volkswagen поступил в производство (фото)

Новый Volkswagen ID.7 пришел на смену седану Passat. Самая "дальнобойная" версия седана способна проехать 700 км без подзарядки.

В Германии на предприятии в Эмдене стартовало производство Volkswagen ID.7. Большой электрический седан D-класса появится на европейском рынке с октября. Об этом сообщается на странице Volkswagen в Linkedin.

Электромобиль Volkswagen стоит от 55 000 евро Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.7 станет преемником седана Passat. Напомним, его уже сняли с производства и новый VW Passat B9 будет доступен исключительно в кузове универсал.

Электромобиль Volkswagen ID.7 несколько крупнее Passat – достигает 4,96 м в длину при колесной базе 2,96 м. Модель является новым флагманом в электрической линейке Volkswagen ID.

На рынок модель выйдет с октября Фото: Volkswagen

Со старта новый Volkswagen ID.7 2024 предложат в двух заднеприводных модификациях. Начальный вариант Pro за 55 000 евро оснащен 204-сильным мотором и батареей на 82 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7 с и может проехать 615 км без подзарядки.

Более дорогая версия Pro S за 60 000 евро получила 286-сильный мотор и батареей емкостью 91 кВт∙ч. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а запас хода составляет 700 км. Позже появится топовый полноприводный седан мощностью около 400 л. с.

Volkswagen ID.7 пришел на смену седану Passat Фото: Volkswagen

Все Volkswagen ID.7 2024 получили 400-вольтное электрооборудование. Зарядка батареи в быстром режиме на 80% занимает полчаса.

Ранее Фокус сообщал, что на тестах заметили спортивный вариант электровэна Volkswagen ID.Buzz.

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