Изменится до неузнаваемости: раскрыты подробности нового Nissan Leaf (фото)

Электромобиль Nissan Leaf в третьем поколении станет кроссовером. Запас хода модели вырастет примерно до 450 км.

Появилась информация про новый Nissan Leaf третьего поколения. Электромобиль кардинально изменится и станет кроссовером. Подробности модели стали известны сайту Automotive News.

Новый Nissan Leaf выйдет на рынок в 2026 году, но его уже показали североамериканским дилерам марки на ежегодной закрытой конференции в Лос-Анджелесе. Один из дилеров решил анонимно поделиться информацией про электромобиль Nissan.

Запас хода электрокара вырастет до примерно 450 км Фото: Nissan

По его словам, новый Leaf выглядит, как уменьшенный в размерах кроссовер Nissan Ariya. К слову, ранее были опубликованы официальные рендеры модели и определенная схожесть с Ariya на изображениях просматривается. Оно и неудивительно: у моделей будет общая платформа CMF-EV.

Также дилер сообщил, что запас хода Nissan Leaf 2026 вырастет примерно на 25% по сравнению с самой "дальнобойной" версией модели нынешнего поколения. Учитывая, что современный Nissan Leaf с топовой батареей на 62 кВт∙ч имеет запас хода в 364 км, то его преемник сможет проехать около 450 км без подзарядки.

Новый Nissan Leaf станет одной из 19 электрических моделей, представленных японским автопроизводителем до 2030 года. На конференции дилеров заявили, что среди них будет и электрический седан. Также Nissan активно разрабатывает инновационные твердотельные батареи.

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