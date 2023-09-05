Продажи б/у авто в Украине стремительно выросли: самые популярные марки и модели (фото)
Спрос на авто с пробегом вырос сразу на 27% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в Украину пригоняют подержанные Volkswagen, Renault и Skoda.
В августе рост продемонстрировали продажи как новых, так и подержанных авто. В Украине впервые поставили на учет 21 тыс. авто с пробегом. Это лучший результат за последний год, сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с июлем отмечен рост спроса на б/у авто на 12%, а по сравнению с августом 2022 года – сразу на 27%. Средний возраст пригнанных машин составляет 10 лет. Почти половина из них были бензиновыми.
Какие двигатели предпочитают покупатели б/у авто:
- бензиновые – 45%;
- дизельные – 32%;
- электрические – 15%;
- ГБО – 5%;
- Гибридные – 3%.
Модели-лидеры рынка авто с пробегом не изменились. Как и ранее, наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault и Skoda. В ТОП-10 попал и электрокар Nissan Leaf.
Самые популярные б/у авто в Украине за август 2023 года:
- Volkswagen Golf – 1725 шт.
- Renault Megane – 1363 шт.
- Skoda Octavia – 952 шт.
- Volkswagen Passat – 835 шт.
- Nissan Leaf – 505 шт.
- Ford Focus – 426 шт.
- Nissan Qashqai – 412 шт.
- Volkswagen Tiguan – 408 шт.
- Volkswagen Touran – 375 шт.
- Audi A4 – 365 шт.
Всего с начала 2023 года в Украину ввезли 127 тыс. авто с пробегом – в 3,3 раза больше, чем новых авто за этот же период.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко упал спрос на подержанные авто из США.
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