Продажи б/у авто в Украине стремительно выросли: самые популярные марки и модели (фото)

Спрос на авто с пробегом вырос сразу на 27% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в Украину пригоняют подержанные Volkswagen, Renault и Skoda.

В августе рост продемонстрировали продажи как новых, так и подержанных авто. В Украине впервые поставили на учет 21 тыс. авто с пробегом. Это лучший результат за последний год, сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июлем отмечен рост спроса на б/у авто на 12%, а по сравнению с августом 2022 года – сразу на 27%. Средний возраст пригнанных машин составляет 10 лет. Почти половина из них были бензиновыми.

Volkswagen Golf стал самым популярным авто августа Фото: Volkswagen

Какие двигатели предпочитают покупатели б/у авто:

бензиновые – 45%;

дизельные – 32%;

электрические – 15%;

ГБО – 5%;

Гибридные – 3%.

Модели-лидеры рынка авто с пробегом не изменились. Как и ранее, наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault и Skoda. В ТОП-10 попал и электрокар Nissan Leaf.

Среди лидеров рынка есть и электрокар Nissan Leaf Фото: Nissan

Самые популярные б/у авто в Украине за август 2023 года:

Volkswagen Golf – 1725 шт. Renault Megane – 1363 шт. Skoda Octavia – 952 шт. Volkswagen Passat – 835 шт. Nissan Leaf – 505 шт. Ford Focus – 426 шт. Nissan Qashqai – 412 шт. Volkswagen Tiguan – 408 шт. Volkswagen Touran – 375 шт. Audi A4 – 365 шт.

Всего с начала 2023 года в Украину ввезли 127 тыс. авто с пробегом – в 3,3 раза больше, чем новых авто за этот же период.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко упал спрос на подержанные авто из США.

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